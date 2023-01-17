У «Бешикташа» запросили 15 миллионов евро за полузащитника «Локомотива» Баринова

Posted Сегодня, 20:02
Published Сегодня, 20:02
Modified Сегодня, 20:03
Updated Сегодня, 20:03
Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на «Матч ТВ».
По данным источника, стамбульский клуб пока предложил 1,2 млн евро, но готов улучшить предложение до 3 миллионов.
Россиян эти условия не устраивают. В клубе подчеркнули, что Баринов – лидер команды. Он может уйти только за сумму отступных, которая составляет 15 миллионов евро.
Ранее агент футболиста заявил, что его клиент готов к переезду за границу.
Напомним, 26-летний хавбек является воспитанником «Локо» и выступает за первый состав с 2016 года. Его контракт с клубом действует до лета 2024-го.