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Posted Сегодня, 20:02

Published Сегодня, 20:02

Modified Сегодня, 20:03

Updated Сегодня, 20:03

У «Бешикташа» запросили 15 миллионов евро за полузащитника «Локомотива» Баринова

Сегодня, 20:02
Фото: pxhere.com
«Локомотив» готов опустить Дмитрия Баринова в «Бешикташ», однако, хочет выручить с его продажи не менее 15 миллионов евро.

 Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на «Матч ТВ».

 

По данным источника, стамбульский клуб пока предложил 1,2 млн евро, но готов улучшить предложение до 3 миллионов.

 

Россиян эти условия не устраивают. В клубе подчеркнули, что Баринов – лидер команды. Он может уйти только за сумму отступных, которая составляет 15 миллионов евро.

 

Ранее агент футболиста заявил, что его клиент готов к переезду за границу.

 

Напомним, 26-летний хавбек является воспитанником «Локо» и выступает за первый состав с 2016 года. Его контракт с клубом действует до лета 2024-го.

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