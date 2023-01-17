У 40 тюменцев, которые находятся в зоне СВО, после артобстрелов сгорели все вещи

После артобстрелов у 40 тюменцев, которые находятся в зоне СВО, сгорели все вещи

В областной столице фонд «Путевка в жизнь» собирает продукты и тёплую одежду для 40 тюменцев, которые находятся в зоне СВО. У них сгорели все вещи в результате недавних артобстрелов.