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Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

У 40 тюменцев, которые находятся в зоне СВО, после артобстрелов сгорели все вещи

Сегодня, 11:20
Фото: 1MI

После артобстрелов у 40 тюменцев, которые находятся в зоне СВО, сгорели все вещи

В областной столице фонд «Путевка в жизнь» собирает продукты и тёплую одежду для 40 тюменцев, которые находятся в зоне СВО. У них сгорели все вещи в результате недавних артобстрелов.
«Все они тюменцы, пострадавших нет. У ребят в результате прилетов сгорели все вещи», - сообщила координатор фонда «Путевка в жизнь» Ольга Чупрунова.

До начала февраля организован сбор перчаток, носков, термобелья, теплых вещей, тушенки и консервов. С координаторами фонда можно связаться через WhatsApp: +7-952-344-10-17.

Сегодня «Наш город» сообщал, что 31-летний Александр Сухоруков погиб в ходе СВО. Мужчина окончил Тюменское духовное училище.

В СВО погиб выпускник Тюменского духовного училища
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#Общество#Происшествия#Помощь#Материальная помощь#Помощь погорельцам#Сбор средств
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