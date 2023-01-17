У 40 тюменцев, которые находятся в зоне СВО, после артобстрелов сгорели все вещи

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
«Все они тюменцы, пострадавших нет. У ребят в результате прилетов сгорели все вещи», - сообщила координатор фонда «Путевка в жизнь» Ольга Чупрунова.
До начала февраля организован сбор перчаток, носков, термобелья, теплых вещей, тушенки и консервов. С координаторами фонда можно связаться через WhatsApp: +7-952-344-10-17.
Сегодня «Наш город» сообщал, что 31-летний Александр Сухоруков погиб в ходе СВО. Мужчина окончил Тюменское духовное училище.