nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:45

Published Сегодня, 17:45

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Тюменцы стали чаще заражаться ОРВИ и гриппом

Сегодня, 17:45
Фото: 1MI

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Тюменской области выросла на 16,3%

За предыдущую неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди местного населения увеличился до 16,3%. Об этом сообщили на сайте областного Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства добавили, что дети болеют гриппом реже, чем взрослые.

А вот риск заразиться коронавирусной инфекций возрос у всех, согласно показателям за период 9–15 января.

Также специалисты Роспотребнадзора заверили, что ситуация по заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом находится на постоянном контроле.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы за период новогодних праздников стали меньше болеть ротавирусными инфекциями, в сравнении с последними числами декабря 2022 года.

 

В Тюмени за новогодние каникулы уровень заболеваемости гриппом сократился на 44%
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Коронавирус#Коронавирус COVID-19#Грипп#Свиной грипп#ОРВИ#Заболеваемость#Роспотребнадзор#Управление Роспотребнадзора
Подпишитесь
«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
Сегодня, 09:57
Подробности конфликта пассажиров и таксистов в Тюмени
Сегодня, 07:12
Тюменцы обнаружили свалку с трупами животных во время прогулки по лесу
Сегодня, 03:45
Тюменские власти рассказали православным горожанам подробности о местах купаний
Сегодня, 01:38
Подробности дела живодера, зарубившего собаку
Сегодня, 06:17
Пять ярких новогодних инсталляций Тюмени — 2023
13 января 04:30