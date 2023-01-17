Тюменцы стали чаще заражаться ОРВИ и гриппом

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Сотрудники ведомства добавили, что дети болеют гриппом реже, чем взрослые.
А вот риск заразиться коронавирусной инфекций возрос у всех, согласно показателям за период 9–15 января.
Также специалисты Роспотребнадзора заверили, что ситуация по заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом находится на постоянном контроле.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы за период новогодних праздников стали меньше болеть ротавирусными инфекциями, в сравнении с последними числами декабря 2022 года.