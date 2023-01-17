Тюменцы стали чаще заражаться ОРВИ и гриппом

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Тюменской области выросла на 16,3%

За предыдущую неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди местного населения увеличился до 16,3%. Об этом сообщили на сайте областного Роспотребнадзора.

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