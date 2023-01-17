Тюменцы обнаружили свалку с трупами животных во время прогулки по лесу

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
«Сегодня в лессу в районе Суходолья наткнулись на неприятную картину, которая повергла нас в шок. Гора останков животных упакованные в черные мусорные пакеты, и уже разодранные птицами. Сейчас зима и запаха нет, но когда начнётся оттепель, это будет ужасно. Не понимаю одного — почему таких людей никто не может поймать и наказать. А такие несанкционированные свалки растут, как грибы», — сообщили горожане.
В комментариях предположили, что, вероятнее всего, «кладбище» в лесу устроили частные хозяйства.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменскую молочную ферму оштрафовали за складирование трупов крупного рогатого скота в лесу на 12 тысяч рублей. Административное дело по факту нарушения санитарного законодательство было возбуждено прокуратурой Голышмановского района.