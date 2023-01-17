Тюменцы обнаружили свалку с трупами животных во время прогулки по лесу

Ранее «Наш Город» писал, что тюменскую молочную ферму оштрафовали за складирование трупов крупного рогатого скота в лесу на 12 тысяч рублей. Административное дело по факту нарушения санитарного законодательство было возбуждено прокуратурой Голышмановского района.