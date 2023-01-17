nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:45

Published Сегодня, 03:45

Modified Сегодня, 03:48

Updated Сегодня, 03:48

Тюменцы обнаружили свалку с трупами животных во время прогулки по лесу

Сегодня, 03:45
Фото: nashgorod.ru

В тюменском лесу обнаружили свалку с трупами животных

Несанкционированную свалку с останками крупных домашних животных обнаружили жители Тюменской области в лесу рядом с микрорайоном Суходолье. Фотографии туш животных, запакованных к черные мусорные пакеты, тюменцы опубликовали в социальных сетях.
Сюжет
Тюмень
«Сегодня в лессу в районе Суходолья наткнулись на неприятную картину, которая повергла нас в шок. Гора останков животных упакованные в черные мусорные пакеты, и уже разодранные птицами. Сейчас зима и запаха нет, но когда начнётся оттепель, это будет ужасно. Не понимаю одного — почему таких людей никто не может поймать и наказать. А такие несанкционированные свалки растут, как грибы», — сообщили горожане.

В комментариях предположили, что, вероятнее всего, «кладбище» в лесу устроили частные хозяйства.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменскую молочную ферму оштрафовали за складирование трупов крупного рогатого скота в лесу на 12 тысяч рублей. Административное дело по факту нарушения санитарного законодательство было возбуждено прокуратурой Голышмановского района.

Тюменская молочная ферма складировала трупы коров в лесу
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Труп#Животные#Отходы#Тюмень#Тюменская область#Экология
Подпишитесь
«Не имела на это право»: подробности экспертизы по делу Кирилла Мартюшева
12 января 06:47
«Заводили сердце»: Подробности о спасении тюменки, потерявшей сознание на остановке
12 января 07:51
«Смертельно раненный шел по улице, никто не помог»: подробности убийства в Тобольске
12 января 08:44
«Единая Россия» отказала тюменской пенсионерке в новом жилье. Подробности дела
12 января 09:49
Экс-главу управы в Тюмени, обвиняемого во взятке в 2 млн рублей, оставили под арестом
12 января 03:23
Пять ярких новогодних инсталляций Тюмени — 2023
13 января 04:30