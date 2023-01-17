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Posted Сегодня, 04:13

Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

Тюменский губернатор попал в число эффективных управленцев

Сегодня, 04:13
Фото: 1MI

Губернатора Моора признали эффективным управленцем

Губернатор Тюменской области Александр Моор вошел в число эффективных управленцев среди глав субъектов России. По итогам 2022 года Тюменская область в рейтинге эффективности управления регионами заняла второе место. Ранее регион располагался на третьей позиции.
Сюжет
Тюмень

Таковы данные исследования  Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Первое место в рейтинге занимает Чечня. На последнем месте, как и год назад, — Республика Хакасия.

По оценкам экспертов, из 20 регионов, в которых планируются выборы, наиболее высокие позиции в рейтинге эффективности управления занимают мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Александр Моор и глава Самарской области Дмитрий Азаров, пишут «Ведомости».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2023 году пройдет выборы губернатора Тюменской области. На проведение из бюджета региона выделено более 672 миллионов рублей.

Выборы обойдутся в 672,9 млн
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Рейтинги#Губернатор#Исследования#Тюмень#Тюменская область#Александр Моор
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