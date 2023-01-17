Тюменский губернатор попал в число эффективных управленцев

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Таковы данные исследования Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Первое место в рейтинге занимает Чечня. На последнем месте, как и год назад, — Республика Хакасия.
По оценкам экспертов, из 20 регионов, в которых планируются выборы, наиболее высокие позиции в рейтинге эффективности управления занимают мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Александр Моор и глава Самарской области Дмитрий Азаров, пишут «Ведомости».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2023 году пройдет выборы губернатора Тюменской области. На проведение из бюджета региона выделено более 672 миллионов рублей.