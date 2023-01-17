Тюменских старшеклассников и студентов готовят защищать Родину

Posted Сегодня, 02:59
Published Сегодня, 02:59
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
Во время обучения ребята освоят несколько направлений: физическое, альпинистское, парашютное, медицинское. Работать с молодежью будут тренеры Оборонно-спортивного экспедиционного центра ДТиС «Пионер».
Занятия организуют также в других регионах: в Челябинской и Курганской области, Карачаево-Черкесской Республике, Краснодарском крае.
Завершится военная подготовка вручением свидетельства парашютиста, сертификата по дайвингу или значка «Альпинист России».
Обучение стартует с 1 февраля.
Ранее «Наш город» сообщал, что депутаты предлагают ввести в тюменских школах уроки по военной подготовке.