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Posted Сегодня, 02:59

Published Сегодня, 02:59

Modified Сегодня, 03:13

Updated Сегодня, 03:13

Тюменских старшеклассников и студентов готовят защищать Родину

Сегодня, 02:59
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Молодежь Тюменской области будут бесплатно обучать военно-прикладным дисциплинам

В рамках проекта «Готовься сейчас!» студентам и школьникам из нашего региона предлагают бесплатно освоить военно-прикладные дисциплины. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Во время обучения ребята освоят несколько направлений: физическое, альпинистское, парашютное, медицинское. Работать с молодежью будут тренеры Оборонно-спортивного экспедиционного центра ДТиС «Пионер».

Занятия организуют также в других регионах: в Челябинской и Курганской области, Карачаево-Черкесской Республике, Краснодарском крае.

Завершится военная подготовка вручением свидетельства парашютиста, сертификата по дайвингу или значка «Альпинист России».

Обучение стартует с 1 февраля.

Ранее «Наш город» сообщал, что депутаты предлагают ввести в тюменских школах уроки по военной подготовке.

 

В тюменских школах введут уроки по военной подготовке
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#Елена Чебоксарова#Военно-патриотическое воспитание#Студенты#Ученики#Грант#Гранты
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