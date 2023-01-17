Тюменских старшеклассников и студентов готовят защищать Родину

Молодежь Тюменской области будут бесплатно обучать военно-прикладным дисциплинам

В рамках проекта «Готовься сейчас!» студентам и школьникам из нашего региона предлагают бесплатно освоить военно-прикладные дисциплины. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.