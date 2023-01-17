Тюменские власти рассказали православным горожанам подробности о местах купаний

Около 10 тысяч жителей Тюмени окунутся в прорубь на Крещение

Всего в Тюмени оборудуют около 10 купелей, появится новое место купания — Липовое озеро по адресу Велижанский тракт, 15. Об этом рассказали в городской администрации.