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Posted Сегодня, 01:38

Published Сегодня, 01:38

Modified Сегодня, 02:51

Updated Сегодня, 02:51

Тюменские власти рассказали православным горожанам подробности о местах купаний

Сегодня, 01:38
Фото: 1MI

Около 10 тысяч жителей Тюмени окунутся в прорубь на Крещение

Всего в Тюмени оборудуют около 10 купелей, появится новое место купания — Липовое озеро по адресу Велижанский тракт, 15. Об этом рассказали в городской администрации.

Основной площадкой для купания станет район Свято-Троицкого монастыря — тюменцы смогут окунуться в Туру.

Купания на Липовом озере начнутся с 12.00 18 января и продлятся до 01.00 19 января, здесь установят 3 палатки и 3 купели.

 Около 100 сотрудников ОВД будут следить за общественным порядком, спасатели МЧС — за пожарной безопасностью, также будут дежурить работники скорой помощи.

Ранее «Наш город» псиал, что погода на Крещение будет достаточно тёплой.

В Тюмени на Крещение потеплеет до -11
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#Елена Чебоксарова#Крещение#Места для купания#Водоемы#Православные#Православные праздники
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