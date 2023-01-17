Тюменские власти рассказали православным горожанам подробности о местах купаний

Posted Сегодня, 01:38
Published Сегодня, 01:38
Modified Сегодня, 02:51
Updated Сегодня, 02:51
Основной площадкой для купания станет район Свято-Троицкого монастыря — тюменцы смогут окунуться в Туру.
Купания на Липовом озере начнутся с 12.00 18 января и продлятся до 01.00 19 января, здесь установят 3 палатки и 3 купели.
Около 100 сотрудников ОВД будут следить за общественным порядком, спасатели МЧС — за пожарной безопасностью, также будут дежурить работники скорой помощи.
Ранее «Наш город» псиал, что погода на Крещение будет достаточно тёплой.