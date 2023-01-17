Тюменские депутаты хотят наказать Валерия Меладзе за националистические лозунги

Posted Сегодня, 02:12
Published Сегодня, 02:12
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Updated Сегодня, 02:33
Поводом для подготовки такого обращения послужило публичное высказывание Валерия Меладзе. 31 декабря 2022 года на лозунг фаната «Слава Украине» он ответил «Героям слава». Чиновники предлагают лишить Меладзе звания заслуженного артиста РФ.
Ранее «Наш город» писал, что одиннадцать депутатов Тюменкой облдумы за ушедший год не предложили на рассмотрение ни одного законопроекта. Самым активным в 2022 году оказался представитель ЛДПР Глеб Трубин. Однако тринадцать из предложенных им девятнадцати законопроектов были отклонены.