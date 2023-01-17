Тюменские депутаты хотят наказать Валерия Меладзе за националистические лозунги

Ранее «Наш город» писал, что одиннадцать депутатов Тюменкой облдумы за ушедший год не предложили на рассмотрение ни одного законопроекта. Самым активным в 2022 году оказался представитель ЛДПР Глеб Трубин. Однако тринадцать из предложенных им девятнадцати законопроектов были отклонены.