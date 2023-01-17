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Posted Сегодня, 02:12

Published Сегодня, 02:12

Modified Сегодня, 02:33

Updated Сегодня, 02:33

Тюменские депутаты хотят наказать Валерия Меладзе за националистические лозунги

Сегодня, 02:12
Фото: 1MI

Тюменские чиновники предлагают государству принять меры за русофобские высказывания

Группа депутатов во главе с Александром Чепиком направили премьер-министру РФ Михаилу Миншустину обращение с просьбой применять к гражданам меры госпорицания за лозунги, разжигающие ненависть или вражду, сообщили в пресс-службе областной думы.

Поводом для подготовки такого обращения послужило публичное высказывание Валерия Меладзе. 31 декабря 2022 года на лозунг фаната «Слава Украине» он ответил «Героям слава». Чиновники предлагают лишить Меладзе звания заслуженного артиста РФ.

Ранее «Наш город» писал, что одиннадцать депутатов Тюменкой облдумы за ушедший год не предложили на рассмотрение ни одного законопроекта. Самым активным в 2022 году оказался представитель ЛДПР Глеб Трубин. Однако тринадцать из предложенных им девятнадцати законопроектов были отклонены.

Депутаты тюменской облдумы игнорируют свои должностные обязанности
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#Елена Чебоксарова#Депутат#Депутаты#Городская Дума#Тюменская областная Дума#Александр Чепик#Артисты
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