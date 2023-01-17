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Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Тюменец взял в аренду трактор и сдал его за 800 тысяч рублей

Сегодня, 10:39
Фото: 1MI

Тюменец обманул владельца трактора на 3 млн рублей

Суд признал 46-летнего Андрея Абрамова виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По данным пресс-службы тюменских судов, его приговорили к 4 годам лишения свободы за ущерб на 3,9 млн рублей.
«Абрамов в 2019 году познакомился с владельцем экскаватора HITACHI и отечественного бульдозера Б170М101Е. Заключив с ним формальный договор аренды, Андрей сдал эту технику в утиль. За исправный экскаватор он выручил 800 000 рублей, а за бульдозер — 340 000. Но общий ущерб владельцу от похищенной техники составил 3 975 940 рублей», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

С 23 июня 2021 года Абрамов перестал платить за аренду спецтехники, потерпевший обратился в суд.

Ранее «Наш город» сообщал, что з последнюю неделю мошенники обманули тюменцев на 15 млн рублей.

За неделю мошенники обманули тюменцев на 15 млн рублей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Жалобы#Деньги#Дороги#Спецтехника#Дела судебные#Уголовные дела
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