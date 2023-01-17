Тюменец взял в аренду трактор и сдал его за 800 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
«Абрамов в 2019 году познакомился с владельцем экскаватора HITACHI и отечественного бульдозера Б170М101Е. Заключив с ним формальный договор аренды, Андрей сдал эту технику в утиль. За исправный экскаватор он выручил 800 000 рублей, а за бульдозер — 340 000. Но общий ущерб владельцу от похищенной техники составил 3 975 940 рублей», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
С 23 июня 2021 года Абрамов перестал платить за аренду спецтехники, потерпевший обратился в суд.
Ранее «Наш город» сообщал, что з последнюю неделю мошенники обманули тюменцев на 15 млн рублей.