Тюменец взял в аренду трактор и сдал его за 800 тысяч рублей

Тюменец обманул владельца трактора на 3 млн рублей

Суд признал 46-летнего Андрея Абрамова виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По данным пресс-службы тюменских судов, его приговорили к 4 годам лишения свободы за ущерб на 3,9 млн рублей.