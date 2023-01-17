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Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Тюменец оштрафован за ввоз $300 тысяч наличными через аэропорт

Сегодня, 11:44
Фото: 1MI

Тюменца оштрафовали на 9 млн рублей за ввоз $300 тысяч наличными

Жителя Тюменской области оштрафовали на 9 млн рублей за ввоз $300 тысяч наличными через таможенную границу. По данным пресс-службы Уральского таможенного управления, инцидент произошел в аэропорту Кольцово в апреле 2021 года.

Мужчина нарушил правило провоза крупной суммы денег.

«Таможенники обнаружили в багаже прилетевшего из ОАЭ россиянина $300 тысяч. После регистрации на рейс пассажир заполнил таможенную декларацию, но документы, подтверждающие законность происхождение наличных, предоставить не смог», - отмечает пресс-служба Уральского таможенного управления.

В ходе судебных разбирательств тюменца оштрафовали на 40% от перевозимой суммы.

Ранее «Наш город» сообщал, что 46-летний тюменец получил 4 года колонии за мошенничество с экскаватором. Он взял спецтехнику в аренду и продал за 800 тысяч рублей.

Тюменец взял в аренду трактор и сдал его за 800 тысяч рублей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Деньги#Экономика#Аэропорт#Багаж
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