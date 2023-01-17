Тюменец оштрафован за ввоз $300 тысяч наличными через аэропорт

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Мужчина нарушил правило провоза крупной суммы денег.
«Таможенники обнаружили в багаже прилетевшего из ОАЭ россиянина $300 тысяч. После регистрации на рейс пассажир заполнил таможенную декларацию, но документы, подтверждающие законность происхождение наличных, предоставить не смог», - отмечает пресс-служба Уральского таможенного управления.
В ходе судебных разбирательств тюменца оштрафовали на 40% от перевозимой суммы.
Ранее «Наш город» сообщал, что 46-летний тюменец получил 4 года колонии за мошенничество с экскаватором. Он взял спецтехнику в аренду и продал за 800 тысяч рублей.