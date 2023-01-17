nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Сбербанк сообщил о снижении в 2022 году доли валютных вкладов вдвое

Сегодня, 08:18
Фото: Сбербанк
Доля валютных вкладов физлиц в Сбербанке снизилась в прошедшем году почти вдвое, сообщает РИА Новости.
Сюжет
Тюмень
«Доля валютных вкладов за 2022 год сократилась почти в два раза», — говорится в сообщении кредитной организации.

Отмечается также, что доля средств в валюте в структуре средств корпоративных клиентов за год снизилась на 18 процентных пунктов.

Банк в ноябре сообщал, что юридические лица стали держать в Сбербанке меньше средств в долларах и евро — их доля снизилась до 16% на конец октября с 36% на начало года. При этом, как говорил в начале ноября первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев, доля валютных пассивов физлиц — клиентов Сбербанка составляла на тот момент меньше 10%. 

#Анна Доронина#Деньги#Тюмень
Подпишитесь
«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
Сегодня, 09:57
Подробности конфликта пассажиров и таксистов в Тюмени
Сегодня, 07:12
Тюменцы обнаружили свалку с трупами животных во время прогулки по лесу
Сегодня, 03:45
Тюменские власти рассказали православным горожанам подробности о местах купаний
Сегодня, 01:38
Подробности дела живодера, зарубившего собаку
Сегодня, 06:17
Пять ярких новогодних инсталляций Тюмени — 2023
13 января 04:30