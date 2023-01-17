Сбербанк сообщил о снижении в 2022 году доли валютных вкладов вдвое

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
«Доля валютных вкладов за 2022 год сократилась почти в два раза», — говорится в сообщении кредитной организации.
Отмечается также, что доля средств в валюте в структуре средств корпоративных клиентов за год снизилась на 18 процентных пунктов.
Банк в ноябре сообщал, что юридические лица стали держать в Сбербанке меньше средств в долларах и евро — их доля снизилась до 16% на конец октября с 36% на начало года. При этом, как говорил в начале ноября первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев, доля валютных пассивов физлиц — клиентов Сбербанка составляла на тот момент меньше 10%.