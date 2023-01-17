Сбербанк сообщил о снижении в 2022 году доли валютных вкладов вдвое

Банк в ноябре сообщал, что юридические лица стали держать в Сбербанке меньше средств в долларах и евро — их доля снизилась до 16% на конец октября с 36% на начало года. При этом, как говорил в начале ноября первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев, доля валютных пассивов физлиц — клиентов Сбербанка составляла на тот момент меньше 10%.