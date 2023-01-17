Рыбнадзор сообщил о наказании более 3 тысяч тюменских рыбаков

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Всего в рамках проведенных проверок было изъято более 10 тонн рыбы, порядка 631 кмсетных орудий лова, а также 641 транспортных средств, сообщает Нижнеобское территориальное управление федерального агентства по рыболовству.
По сравнению с 2021 году число нарушений на водных объектах в 2022 году снизилось почти на 800.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске на 41-летнего рыбака завели уголовное дело за вылов краснокнижного осетра. Тоболяку грозит лишение свободы на срок до пяти лет.