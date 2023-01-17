Рыбнадзор сообщил о наказании более 3 тысяч тюменских рыбаков

Рыбнадзор отчитался о наказании более 3 тысяч рыбаков в Тюменской области

Более трех тысяч жителей Тюменской области оштрафовали в 2022 году на 7 миллионов 242 тысяч рублей за незаконную рыбалку. На 240 из них заведены дела с признаками уголовно-наказуемого деяния.

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