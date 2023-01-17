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Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Рыбнадзор сообщил о наказании более 3 тысяч тюменских рыбаков

Сегодня, 06:27
Фото: 1MI

Рыбнадзор отчитался о наказании более 3 тысяч рыбаков в Тюменской области

Более трех тысяч жителей Тюменской области оштрафовали в 2022 году на 7 миллионов 242 тысяч рублей за незаконную рыбалку. На 240 из них заведены дела с признаками уголовно-наказуемого деяния.
Сюжет
Тюмень

Всего в рамках проведенных проверок было изъято более 10 тонн рыбы, порядка 631 кмсетных орудий лова, а также 641 транспортных средств, сообщает Нижнеобское территориальное управление федерального агентства по рыболовству.

По сравнению с 2021 году число нарушений на водных объектах в 2022 году снизилось почти на 800.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске на 41-летнего рыбака завели уголовное дело за вылов краснокнижного осетра. Тоболяку грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

На жителя Тобольска завели уголовное дело за ловлю краснокнижного осетра
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Рыбаки#Штрафы#Нарушения#Тюмень#Тюменская область
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