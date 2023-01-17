Российские банки переходят на новую бизнес-модель кредитования

Posted Сегодня, 20:21
Published Сегодня, 20:21
Modified Сегодня, 20:21
Updated Сегодня, 20:21
Судя по опубликованным данным, особенно в этом смысле «отличился» октябрь. Тогда за один месяц россиянам выдали сразу 2,3 млн кредитов. При этом люди брали деньги на текущие нужды, а не крупные покупки: средний чек сократился на 30% до 159 тысяч рублей.
«Вместе с этим, глава ЦБ Эльвира Набиуллина не может определиться, чьи интересы стоит защищать: банков или заёмщиков. С одной стороны, регулятор отреагировал на то, что уровень одобрения кредитных заявок упал до 21%, и 21 ноября ввёл ограничение на выдачу кредитов заёмщикам с высоким уровнем риска. Теперь заёмщики с показателем долговой нагрузки более 80% смогут получить займ размером не более 25% от всех необеспеченных кредитов и не более 10% от долгосрочных», - сообщает издание.
В конце года ЦБ РФ предложил кредитным организациям создать новую категорию потребкредитов для заёмщиков с плачевным финансовым положением.
Свежая информация из переписи населения говорит о том, что каждый третий взрослый житель России (42,7 млн человек) получает выплаты из бюджета - пособия, пенсии, субсидии и т.д. А 31 млн человек в этой категории не имеет никаких других доходов, кроме бюджетных выплат. То есть доходы у них небольшие, но стабильные. А значит их можно загонять в довольно глубокую кредитную яму, имея гарантии выплат. Вряд ли такой подход повысит благосостояние населения, но банкам, которые готовы экспериментировать с новыми бизнес-моделями и не брезговать микрозаймами и жёсткой работой с просрочкой, может понравиться.
Ранее «Наш город» сообщал, что за последние год Сразу на 30 процентов снизилась численность безработных в Тюменской области. Теперь около 3 тысяч человек ищут работу, а местные организации заявляют о необходимости в 20 000 рабочих.