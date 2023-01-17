Российские банки переходят на новую бизнес-модель кредитования

Свежая информация из переписи населения говорит о том, что каждый третий взрослый житель России (42,7 млн человек) получает выплаты из бюджета - пособия, пенсии, субсидии и т.д. А 31 млн человек в этой категории не имеет никаких других доходов, кроме бюджетных выплат. То есть доходы у них небольшие, но стабильные. А значит их можно загонять в довольно глубокую кредитную яму, имея гарантии выплат. Вряд ли такой подход повысит благосостояние населения, но банкам, которые готовы экспериментировать с новыми бизнес-моделями и не брезговать микрозаймами и жёсткой работой с просрочкой, может понравиться.