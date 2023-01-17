Россия в несколько раз сократила отгрузку нефти через порты в западные страны

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Как передают “Известия”, вместо западных стран поставки перенаправлены на Восток, в частности значительно вырос экспорт в Турцию, Египет, Индию и Китай.
Эмбарго Евросоюза на морские поставки из России, объявленное 5 декабря, привело к тому, что Запад стал получать российскую нефть по более высоким ценам из других стран, а российские нефтяные грузопотоки в основном уже перенаправлены в дружественные государства.