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Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Россия в несколько раз сократила отгрузку нефти через порты в западные страны

Сегодня, 08:35
Россия в несколько раз уменьшила объемы отгрузки нефти из российских портов в западные недружественные страны.

Как передают “Известия”, вместо западных стран поставки перенаправлены на Восток, в частности значительно вырос экспорт в Турцию, Египет, Индию и Китай. 

Эмбарго Евросоюза на морские поставки из России, объявленное 5 декабря, привело к тому, что Запад стал получать российскую нефть по более высоким ценам из других стран, а российские нефтяные грузопотоки в основном уже перенаправлены в дружественные государства.

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