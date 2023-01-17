Пробки в 9 баллов отмечаются вечером в Тюмени

Вечером в городе произошло 5 дорожных происшествий. На Тобольском тракте около развязки столкнулись две фуры, они перекрыли 2 полосы движения. О пострадавших пока не сообщается. Стоит улица Харьковская от Одесской в сторону Пермякова, здесь пробка растянулась на 2 километра.