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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Пробки в 9 баллов отмечаются вечером в Тюмени

Сегодня, 13:24
Фото: 1MI

Крупные пробки вновь сковали Тюмень

В областной столице 17 января с 17:29 отмечаются девятибалльные пробки. По данным 2ГИС, движение транспорта затруднено в основном на центральных улицах города и в районе Пермякова около дома №2.

Вечером в городе произошло 5 дорожных происшествий. На Тобольском тракте около развязки столкнулись две фуры, они перекрыли 2 полосы движения. О пострадавших пока не сообщается. Стоит улица Харьковская от Одесской в сторону Пермякова, здесь пробка растянулась на 2 километра. 

На Щербакова и в южной части Объездной дороги серьёзных заторов не наблюдается.

Ранее «Наш город» сообщал, что в городе на дороге стали появляться мотоциклы. Водители были удивлены «открытию мотосезона» в январе.

В Тюмени в января на дорогах уже появляются мотоциклы
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Погода#Дороги#Водители
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