Пробки в 9 баллов отмечаются вечером в Тюмени

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Вечером в городе произошло 5 дорожных происшествий. На Тобольском тракте около развязки столкнулись две фуры, они перекрыли 2 полосы движения. О пострадавших пока не сообщается. Стоит улица Харьковская от Одесской в сторону Пермякова, здесь пробка растянулась на 2 километра.
На Щербакова и в южной части Объездной дороги серьёзных заторов не наблюдается.
Ранее «Наш город» сообщал, что в городе на дороге стали появляться мотоциклы. Водители были удивлены «открытию мотосезона» в январе.