Подробности конфликта пассажиров и таксистов в Тюмени

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Сотрудники сервисов такси все чаще сталкиваются с клиентами, которые отменяют заказ уже после прибытия машины.
«Как говорится, ни себе, ни людям. «Я, по пути на работу, решаю взять заказ. Через 3 минуты я на месте, еще минут через 5 пассажир отказывается от поездки. Другим людям приходится дольше ждать машину. В итоге сегодня опять 4 отказа, поехал на работу пустой», — рассказал водитель такси «Нашему Городу».
Возможно, это хитрая схема в действии. Ведь чем больше таксистов около пассажира, тем сильнее в приложении снижается цена на поездку. Но потратить на такие махинации заказчику придется достаточно много времени.
«Я всегда заказ делаю в две фирмы. Кто быстрее, тот и повёз», — признается тюменец.
По пока клиенты считают, что нашли наиболее эффективный и быстрый метод отправиться в нужное место, водители воспринимают такие действия, как неуважение к их труду.
«Мне кажется, то дело даже не в хитрости, а в отношении людей. Они заказали услугу, они не думают о том, что к ним едет человек, который выстраивает маршрут, тратит силы и время для того, чтобы оказать им эту услугу. Поэтому я думаю, что люди даже не задумываются о том, что срывают кому-то работу. Нас не считают за людей», — делится мнением тюменский таксист.
Вероятно поэтому многие пользователи сервисов такси грубят водителям, обтирают ботинки о кресла и мусорят в салоне.
«А мне же тоже важно иметь хороший рейтинг. Я всегда вежливо прошу не совершать действий, которые портят салон, на что мне чаще всего отвечают грубостью или же молча продолжают бросать шелуху от семечек на сидение», — рассказывает таксист.
Но отдельный вид страданий для водителей — это мамочки с детьми, которые не хотят заказывать машину по детскому тарифу и пытаются доказать, что «ничего страшного не будет» или то, что «каждый водитель обязан иметь детское кресло».
«Я был бы так счастлив, если бы в сервисе добавили функцию — отмечать „яжматерей“, чтобы их заказы я точно не брал. Потому что пока ты ей объясняешь законы и правила, а она просто орет, то можно парочку заказов спокойно выполнить и заработать», — говорит водитель.
Активным пользователям сервисов такси тоже есть чем ответить на претензии водителей.
«Вызывала такси утром в 6 часов с заказом Аэропорт Рощино. Вы понимаете, что это самолёт. Причём заказала на 2,5 часа раньше от вылета. Приехал таксист с опозданием, с пустым баком. Доехали до перекрёстка и с сыном толкали такси до заправки. Другое такси некогда было вызывать. Приехали мы в Рощино с опозданием», — рассказывает тюменка.
Она рассказала и о другом неудачном опыте. Девушке нужно было привезти домой кота, который находился в переноске. Но таксист отказал в перевозке животного.
«Уже в этом году 13.01 вызвали такси на автовокзал. По приложению вижу подъезжает и… в 3 метрах от нас разворачивается и уезжает. Мы не успели к машине подойти», — говорит о третьем случае горожанка.
Многие тюменцы признаются, что пользуются услугами таксистов, когда не успевают к нужному времени доехать на общественном транспорте, а потому скорость — это то, чего клиенты чаще всего ожидают от водителей.
«Но в итоге я заказываю машину, а водитель 5 минут стоит на месте.Я звоню ему уточнить, мол, почему он никуда не едет, а тот говорит отменять заказ, потому что ему не выгодно сейчас ехать туда, куда мне нужно», — делится тюменец.
В ответ на это, таксисты объясняют, что за множественные отказы сервисами предусмотрены санкции, а вероятность поймать клиента в отдаленном районе города значительно меньше, да и везти его придется дальше. Работая в центре, можно за 20 минут выполнить несколько заказов, заработав значительно больше.
«У меня несколько раз случалось такое, что водитель приехал к подъезду, сообщил о своем прибытии, я спускаюсь, а его нет. Смотрю по приложению, а он, якобы, уже выполняет заказ», — негодует женщина.
Но в таком случае нужно обязательно обращаться в службу поддержки, чтобы не платить за поездку, которую вы не совершали. Да и после такого сообщения водителя оштрафуют, а при нескольких аналогичных заявлениях — уволят.
Психологи считают, что данный конфликт не завязан на отношении водитель-пассажир, это классическое человеческое недопонимание.
«Если бы обе стороны уважали друг друга и старались понять ближнего, то ссор стало бы намного больше. В любой сфере, завязанной на работе с людьми, необходимо быть эмпатичным, чего я желаю таксистам. В противном случае стоит выбрать другую работу. А пассажирам я рекомендую осознать, что вас везет человек, и в этом „Рено логане“ сидит человек, который тоже нуждается в понимании», — говорит психолог.