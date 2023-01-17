Подробности конфликта пассажиров и таксистов в Тюмени

В ответ на это, таксисты объясняют, что за множественные отказы сервисами предусмотрены санкции, а вероятность поймать клиента в отдаленном районе города значительно меньше, да и везти его придется дальше. Работая в центре, можно за 20 минут выполнить несколько заказов, заработав значительно больше.