Подробности дела живодера, зарубившего собаку

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
«На жителя Тюмени возбуждено уголовное по факту жестокого обращения с животным. По предварительным данным, 13 января находясь в своей квартире он топором нанес телесные повреждения собаке, после чего выкинул ее на мусорку. Сейчас проводятся следственные действия на сбор доказательной базы», — сообщили «Нашему городу» в УМВД.
Живодером оказался один из жителей дома на улице Бориса Щербины, 22. Установить его личность удалось благодаря тому, что он, вынося из подъезда пакет с раненым животным, попал на камеры видеонаблюдения.
Волонтеры центра помощи Бездомным Животным «ЖиВи» рассказывают, что сейчас пес может сам справлять нужду и порою может есть самостоятельно.
«Ночь прошла у Оскара более менее спокойно, с рук кушает сам, пьет из шприца, мочится и с мокрого сам переползает, голову держит хорошо. Подключили к капельнице», — поделились с «Нашим Городом».
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменцы создали петицию с просьбой решить, что делать с живодером с улицы Бориса Щербины. Горожане призывают придать максимальной огласке этот инцидент.