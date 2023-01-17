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Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Подробности дела живодера, зарубившего собаку

Сегодня, 06:17
Фото: Помощь Бездомным Животным "ЖиВи"

На тюменского живодера, зарубившего собаку, завели уголовное дело

Сотрудники УМВД задержали мужчину, разрубившего псу Оскару череп, ем предъявлено обвинение по статье за жестокое обращение с животными. Тем временем пес получает лучение, ему регулярно ставят капельницы и поят из шприца.
«На жителя Тюмени возбуждено уголовное по факту жестокого обращения с животным. По предварительным данным, 13 января находясь в своей квартире он топором нанес телесные повреждения собаке, после чего выкинул ее на мусорку. Сейчас проводятся следственные действия на сбор доказательной базы», — сообщили «Нашему городу» в УМВД.

Живодером оказался один из жителей дома на улице Бориса Щербины, 22. Установить его личность удалось благодаря тому, что он, вынося из подъезда пакет с раненым животным, попал на камеры видеонаблюдения.

Пес Оскар, которому разрубили голову, уже может есть не через пипетку
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Волонтеры центра помощи Бездомным Животным «ЖиВи» рассказывают, что сейчас пес может сам справлять нужду и порою может есть самостоятельно.

«Ночь прошла у Оскара более менее спокойно, с рук кушает сам, пьет из шприца, мочится и с мокрого сам переползает, голову держит хорошо. Подключили к капельнице», — поделились с «Нашим Городом».

Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменцы создали петицию с просьбой решить, что делать с живодером с улицы Бориса Щербины. Горожане призывают придать максимальной огласке этот инцидент.

 
#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Жалобы#Животные#Жестокость#Жестокое обращение с животными#Тюменская область#Первая медицинская помощь
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