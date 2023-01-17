«Пив&Ко» расширяет географию присутствия с помощью искусственного интеллекта

По данным аналитиков издания «NeilsonIQ», растущими сегментами в 2022 году стали товары из категории «удовольствия»: шоколадные батончики, снеки, шоколадные плитки, горячительные напитки. Что касается последнего, эта динамика связана с тем, что потребление в домашних условиях в силу экономии средств попросту стало выгоднее, чем в кафе и барах. Также отметим, что спрос на ряд наименований пенных напитков в минувшем году поляризировался: выросли продажи в премиальном и эконом-сегменте – эксперты оценивают эту ситуацию как вполне характерную на этапе падения покупательской способности. Напомним, в России работает несколько десятков федеральных франшиз, реализующих пенный напиток: «Канцлеръ», «Good Beer», «Пивная борода», «Стоп кран», «Колба», «Светлое и Темное», «Пивной дом», «Лит.Ра», «Пенная гильдия» и др.