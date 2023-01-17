«Пив&Ко» расширяет географию присутствия с помощью искусственного интеллекта

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
На сегодняшний день по проекту «Smart» открыто 49 магазинов в Свердловской области, Краснодарском крае, ХМАО и ЯНАО.
- Мы долго продавали классический вариант франшизы. За годы начали получать запросы от предпринимателей, которые хотели бы войти в бизнес, но не имели возможности или желания заниматься магазином, - отметил начальник отдела развития франшизы «Пив&Ко» Павел Климанов.
Поскольку персонал и ассортимент – ключевые аспекты операционного управления розничным бизнесом, «Smart» делает акцент именно на них. В частности, магазины, открытые в рамках нового формата, отличаются от стандартных франшиз расширенным ассортиментом товаров премиум-качества, а также помощью, которую оказывает управляющая компания по поиску персонала и управлению. Кроме того, в рамках франшиз «Smart» управляющая компания сама подбирает помещения для будущих магазинов, с помощью искусственного интеллекта – собственной разработки компании – прогнозирует выручку, а также оказывает юридическое сопровождение сделки по аренде, предлагает подрядчиков для строительных и ремонтных работ.
ГК «Пив&Ко» работает над новым форматом франшизы, который войдет в проект «Smart», но с меньшей суммой входа — от 1,9 млн рублей. Управление персоналом и другими рабочими процессами магазина также будет осуществлять управляющая компания. Приоритетным регионом для масштабирования франшизы станет Московская область. На текущий момент в стране открыто около 600 торговых точек сети, в планах ГК – открыть в текущем году 100 новых торговых точек, еще 1000 – в ближайшие три года.
По данным аналитиков издания «NeilsonIQ», растущими сегментами в 2022 году стали товары из категории «удовольствия»: шоколадные батончики, снеки, шоколадные плитки, горячительные напитки. Что касается последнего, эта динамика связана с тем, что потребление в домашних условиях в силу экономии средств попросту стало выгоднее, чем в кафе и барах. Также отметим, что спрос на ряд наименований пенных напитков в минувшем году поляризировался: выросли продажи в премиальном и эконом-сегменте – эксперты оценивают эту ситуацию как вполне характерную на этапе падения покупательской способности. Напомним, в России работает несколько десятков федеральных франшиз, реализующих пенный напиток: «Канцлеръ», «Good Beer», «Пивная борода», «Стоп кран», «Колба», «Светлое и Темное», «Пивной дом», «Лит.Ра», «Пенная гильдия» и др.