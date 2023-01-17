На полигоне ТВВИКУ в Тюмени отрабатывают штурм городских зданий

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
«Наши курсанты постоянно не только совершенствуют свое мастерство на уровне военных инженеров, но и развиваются физически», - отметил замначальника ТВВИКУ по военно-политической работе, полковник Михаил Багров.
Подчёркивается, что будущие офицеры в дальнейшем будут обучать рядовой состав военных частей.
Ранее «Наш город» сообщал, что после артобстрелов у 40 тюменцев, которые находятся в зоне СВО, сгорели все вещи.