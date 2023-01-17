nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

На полигоне ТВВИКУ в Тюмени отрабатывают штурм городских зданий

Сегодня, 14:29
Фото: информцентр правительства Тюменской области

Штурм городских зданий отрабатывают на полигоне ТВВИКУ в Тюмени

Курсанты проходят плановую подготовку на полигоне ТВВИКУ, сообщает информцентр правительства Тюменской области. Они отрабатывают огневую подготовку, штурм городских зданий, оказание первой помощи, основы фортификации и маскировки.
«Наши курсанты постоянно не только совершенствуют свое мастерство на уровне военных инженеров, но и развиваются физически», - отметил замначальника ТВВИКУ по военно-политической работе, полковник Михаил Багров.

Подчёркивается, что будущие офицеры в дальнейшем будут обучать рядовой состав военных частей.

Ранее «Наш город» сообщал, что после артобстрелов у 40 тюменцев, которые находятся в зоне СВО, сгорели все вещи.

У 40 тюменцев, которые находятся в зоне СВО, после артобстрелов сгорели все вещи
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#ТВВИКУ#Обучение#Военные#Профессиональная подготовка
Подпишитесь
«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
Сегодня, 09:57
Подробности конфликта пассажиров и таксистов в Тюмени
Сегодня, 07:12
Тюменцы обнаружили свалку с трупами животных во время прогулки по лесу
Сегодня, 03:45
Тюменские власти рассказали православным горожанам подробности о местах купаний
Сегодня, 01:38
Подробности дела живодера, зарубившего собаку
Сегодня, 06:17
Пять ярких новогодних инсталляций Тюмени — 2023
13 января 04:30