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Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

Мужчина и 13-летняя девочка пострадали на трассе Тюмень – Омск из-за ДТП

Сегодня, 14:38
Фото: ГИБДД

Из-за ДТП на трассе Тюмень – Омск пострадали мужчина и 13-летняя девочка

На федеральной трассе Тюмень – Омск около Заводоуковска автомобиль «Мицубиси» и ВАЗ вылетели в кювет, сообщает пресс-служба ГИБДД. Два человека, в том числе 13-летняя девочка, пострадали.

Скорая помощь госпитализировала 64-летнего мужчину и 13-летнюю девочку.

«Столкнулись «Мицубиси» и ВАЗ 2112. Предварительно, иномарка выехала на встречную полосу, 39-летний водитель пояснил, что в машине лопнуло переднее колесо», - отмечают в ГИБДД.

Сегодня «Наш город» сообщал, что на улице Пермякова, 2, опрокинулся автокран. Машина была плохо закреплена на трале. Из-за инцидента часть улицы на Пермякова перекрыли, возникла пробка до улицы Харьковской.

В Тюмени перекроют улицу Пермякова из-за ДТП
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#Общество#Новости тюмени#Погода#Происшествия#Экономика#ГИБДД#Водители#Безопасность на дорогах#Александр Мязин
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