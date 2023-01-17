Мужчина и 13-летняя девочка пострадали на трассе Тюмень – Омск из-за ДТП

Из-за ДТП на трассе Тюмень – Омск пострадали мужчина и 13-летняя девочка

На федеральной трассе Тюмень – Омск около Заводоуковска автомобиль «Мицубиси» и ВАЗ вылетели в кювет, сообщает пресс-служба ГИБДД. Два человека, в том числе 13-летняя девочка, пострадали.