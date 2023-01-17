Мужчина и 13-летняя девочка пострадали на трассе Тюмень – Омск из-за ДТП

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Скорая помощь госпитализировала 64-летнего мужчину и 13-летнюю девочку.
«Столкнулись «Мицубиси» и ВАЗ 2112. Предварительно, иномарка выехала на встречную полосу, 39-летний водитель пояснил, что в машине лопнуло переднее колесо», - отмечают в ГИБДД.
Сегодня «Наш город» сообщал, что на улице Пермякова, 2, опрокинулся автокран. Машина была плохо закреплена на трале. Из-за инцидента часть улицы на Пермякова перекрыли, возникла пробка до улицы Харьковской.