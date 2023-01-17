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Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

«Мостострой-11» получил участки в центре Тюмени за 10 тысяч рублей

Сегодня, 07:43
Фото: 1MI

«Мостострой-11» проведет реновацию в центре Тюмени за 10 тысяч рублей

Компания «Мостострой-11» займется реновацией земельного участка площадью 2,7 гектар границе улиц Минская, Киевская, Смоленская. Компания стала победителем торгов на КРТ. Сумма договора на застройку составила 10 тысяч рублей. Аукцион состоялся накануне.

Заявки на участие в торгах подавали пять компаний — АО «Мостострой-11», СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-44» из Ижевска, СЗ «Клевер Инвест», СЗ «Родина-Тюмень» и СЗ «Вершины». К торгам были допущены только первые три.

Правда, по какой-то причине в конечном итоге участие в аукционе приняло только АО «Мостострой-11».

«Единственному участнику аукциона (АО „Мостострой-11“) заключить договор о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улицы Смоленская, улицы Минская, улиц Минская-Киевская города Тюмени по начальной цене предмета аукциона 30 дней со дня размещения документации о победителе», — указано в решении комиссии.

Подрядной организации предстоит осуществить снос одиннадцати жилых домов, в том числе 2 многоквартирных на улицах Смоленской и Минской.

В перспективе на участке на улице Смоленской появятся 10-этажные и 8-этажные дома, спорткомплексы и площадки, медицинские заведения, паркинги. На улице Минской возведут 25-этажные дома. Общий объем строительства в границах  улиц Смоленская, Минская, Минская-Киевская составит 26 тысяч 187 квадратных метров.

Согласно контракту, срок реализации программы КРТ составит пять лет.

Ранее «Наш Город»  писал, что администрация Тюмени выставила второй раз за последние полгода на продажу долгострой на улице 70 лет Октября, 9/1. Недостроенную многоэтажку пытаются продать за 56 миллионов рублей.

Тюменские власти второй раз пытаются продать недостроенный дом
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#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Экономика#Торги#Аукцион#Реновация#Валентина Бурнашева#Строительство дома#Снос домов
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