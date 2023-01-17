«Мостострой-11» получил участки в центре Тюмени за 10 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Заявки на участие в торгах подавали пять компаний — АО «Мостострой-11», СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-44» из Ижевска, СЗ «Клевер Инвест», СЗ «Родина-Тюмень» и СЗ «Вершины». К торгам были допущены только первые три.
Правда, по какой-то причине в конечном итоге участие в аукционе приняло только АО «Мостострой-11».
«Единственному участнику аукциона (АО „Мостострой-11“) заключить договор о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улицы Смоленская, улицы Минская, улиц Минская-Киевская города Тюмени по начальной цене предмета аукциона 30 дней со дня размещения документации о победителе», — указано в решении комиссии.
Подрядной организации предстоит осуществить снос одиннадцати жилых домов, в том числе 2 многоквартирных на улицах Смоленской и Минской.
В перспективе на участке на улице Смоленской появятся 10-этажные и 8-этажные дома, спорткомплексы и площадки, медицинские заведения, паркинги. На улице Минской возведут 25-этажные дома. Общий объем строительства в границах улиц Смоленская, Минская, Минская-Киевская составит 26 тысяч 187 квадратных метров.
Согласно контракту, срок реализации программы КРТ составит пять лет.
Ранее «Наш Город» писал, что администрация Тюмени выставила второй раз за последние полгода на продажу долгострой на улице 70 лет Октября, 9/1. Недостроенную многоэтажку пытаются продать за 56 миллионов рублей.