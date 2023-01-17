Местные власти направят миллиарды рублей, чтобы улучшить жилищные условия тюменцев

Руслан Кухарук добавил, что основные инвестиции в 2023 году городская администрация также направит на возведение и реконструкцию дорожных объектов (в Казарово, в микрорайоне Березняковский, по улице Фармана Салманова, в микрорайоне Мелиораторов), развитие детских садов и школ (в размере 2 млрд рублей) и благоустройство озеленённых территорий.