Местные власти направят миллиарды рублей, чтобы улучшить жилищные условия тюменцев

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Программа включает наличие капремонта муниципального жилищного фонда, приобретение жилых помещений для малоимущих, снос аварийных домов, покупку квартир и возмещение собственникам выкупной цены за помещения для переселения.
Руслан Кухарук добавил, что основные инвестиции в 2023 году городская администрация также направит на возведение и реконструкцию дорожных объектов (в Казарово, в микрорайоне Березняковский, по улице Фармана Салманова, в микрорайоне Мелиораторов), развитие детских садов и школ (в размере 2 млрд рублей) и благоустройство озеленённых территорий.
Ранее «Наш город» писал, что Кухарук вошёл в пятерку национальных мэров РФ 2022 года. Глава нашего города оказался на четвёртом месте.