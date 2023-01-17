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Posted Сегодня, 16:31

Published Сегодня, 16:31

Modified Сегодня, 16:58

Updated Сегодня, 16:58

Местные власти направят миллиарды рублей, чтобы улучшить жилищные условия тюменцев

Сегодня, 16:31
Фото: 1MI

Жителям Тюмени направят более 1 млрд рублей на улучшение жилья в 2023 году

На улучшение жилищных условий граждан из бюджета городской администрации предусмотрено выделить свыше 1 млрд рублей. Об этом глава города написал в социальных сетях по итогам заседания коллегии относительно вопросов размещения закупок и заключения муниципальных контрактов.

Программа включает наличие капремонта муниципального жилищного фонда, приобретение жилых помещений для малоимущих, снос аварийных домов, покупку квартир и возмещение собственникам выкупной цены за помещения для переселения.

Руслан Кухарук добавил, что основные инвестиции в 2023 году городская администрация также направит на возведение и реконструкцию дорожных объектов (в Казарово, в микрорайоне Березняковский, по улице Фармана Салманова, в микрорайоне Мелиораторов), развитие детских садов и школ (в размере 2 млрд рублей) и благоустройство озеленённых территорий.

Ранее «Наш город» писал, что Кухарук вошёл в пятерку национальных мэров РФ 2022 года. Глава нашего города  оказался на четвёртом месте.

Руслан Кухарук вошел в топ-5 мэров России 2022 года
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#Елена Чебоксарова#Руслан Кухарук#Глава города#Бюджет#Бюджет города#Улучшение жилищных условий
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