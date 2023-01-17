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Posted Сегодня, 03:29

Published Сегодня, 03:29

Modified Сегодня, 03:31

Updated Сегодня, 03:31

Дорожную развязку на Мельникайте построят позже на год

Сегодня, 03:29
Фото: 1MI

В Тюмени перенесли сроки строительства дорожной развзяки

Двухуровневую развязку на пересечении улиц Мелькайте и 50 лет Октября построят в Тюмени к 2028 году. Строительно-монтажные работы по возведению путепровода запланированы на 2025–2028 годы. Ранее сообщалось о том, что дорожная развязка будет построена в 2025–2027 годах.
Сюжет
Тюмень

Общая протяженность путепровода составит 272,6 метра, число запланированных полос — четыре. На путепроводе обустроят велосипедные дорожки и тротуар, шумозащитные экраны, пишет 72.ру со ссылкой на администрацию Тюмени.

Ранее «Наш Город» писал, что в  2028–2030 годах в Тюмени начнется строительство дорожной развязка на Мелькайте — Республики. В этом году на реконструкцию и строительство дорог в регионе потратят порядка трех миллиардов рублей.

Развязку на Мельникайте построят не ранее 2028 года
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Дороги#Тюмень#Строительство#Строительство дорог#Тюменская область
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