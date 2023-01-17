Дорожную развязку на Мельникайте построят позже на год

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
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Updated Сегодня, 03:31
Общая протяженность путепровода составит 272,6 метра, число запланированных полос — четыре. На путепроводе обустроят велосипедные дорожки и тротуар, шумозащитные экраны, пишет 72.ру со ссылкой на администрацию Тюмени.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2028–2030 годах в Тюмени начнется строительство дорожной развязка на Мелькайте — Республики. В этом году на реконструкцию и строительство дорог в регионе потратят порядка трех миллиардов рублей.