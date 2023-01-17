Дорожную развязку на Мельникайте построят позже на год

В Тюмени перенесли сроки строительства дорожной развзяки

Двухуровневую развязку на пересечении улиц Мелькайте и 50 лет Октября построят в Тюмени к 2028 году. Строительно-монтажные работы по возведению путепровода запланированы на 2025–2028 годы. Ранее сообщалось о том, что дорожная развязка будет построена в 2025–2027 годах.

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