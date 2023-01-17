Депутаты тюменской облдумы подвели итоги работы за 2022 год

Posted 17 января, 06:41
Published 17 января, 06:41
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов подвел итоги работы регионального парламент за 2022 год. Прошедший год, по его словам, был годом непростых, но важных решений.
«Нам удалось немало сделать для развития и стабилизации экономики и социальной сферы. Вместе с правительством Тюменской области мы своевременно реагировали на ситуацию, принимали соответствующие меры. У нас было конструктивное и слаженное взаимодействие. В 2023 году мы продолжим совместную работу на благо региона и его жителей», — подчеркнул он.
Так, в частности, состоялось 14 заседаний регионального парламента, в ходе которых депутатами было принято более 100 законов Тюменской области. Также за год было издано свыше 430 постановлений. Депутаты поддержали 14 проектов федеральных законов, направлялись законодательные инициативы в Государственную Думу РФ. В рамках контрольной деятельности заслушаны информации Счетной палаты Тюменской области, уполномоченных по защите прав предпринимателей, по правам человека, по правам ребенка и федеральных структур, а также более 40 информаций о реализации законов Тюменской области, государственных программ, национальных проектов. Депутаты рассмотрели более 6 тысяч обращений граждан и организаций.
Особенно Фуат Сайфитдинов оценил работу депутатов по поддержке реального сектора экономики и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Меры, которые были предприняты законодателями и правительством Тюменской области, дали положительный результат. Безработица в регионе, несмотря на возникшие сложности, сократилась. Увеличились инвестиции, поступающие на территорию.
«Исполнение областного бюджета за девять месяцев прошло по плану. Были полностью профинансированы все социальные обязательства», — подчеркнул Фуат Сайфитдинов.
Сайфитдинов акцентировал внимание на том, что в 2022 году было принято много решений в части поддержки бизнеса. Это налоговые льготы для крупных предприятий и малого предпринимательства, преференции для индивидуальных предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения, продление налоговых каникул.
Кроме того, выросли объемы социальной поддержки граждан. Так, на последнем заседании облдумы законодатели приняли поправки в закон, согласно которым с 1 января 2023 года вводится ежемесячное пособие, объединяющее шесть действующих мер помощи. Поддержка мобилизованных и их семей, добровольцев, участвующих в специальной военной операции стала еще одним направлением работы тюменских депутатов.
Напомним, что в 2022 году Государственная Дума и Тюменская областная Дума внесли проект федерального закона, закрепляющий право детей ветеранов боевых действий на внеочередное поступление в детский сад, отдых в летних оздоровительных лагерях. Осенью региональный парламент принял решение об отмене транспортного налога за легковой автомобиль для ветеранов.
«Особо отмечу работу муниципалитетов Тюменской области по организации социальных гостиных. Сегодня их работает восемьдесят. Уже зарегистрировано три тысячи обращений, треть из которых касается юридических вопросов, связанных с выплатами», — сказала депутат Ольга Швецова.
Она отметила акцию «Сто миллионов для Победы» по сбору средств для закупки оборудования участникам спецоперации. Общая сумма сейчас составляет более 38 миллионов рублей, накануне поступили средства от депутатов и аппарата Тюменской городской Думы, перечисливших в фонд однодневный заработок за декабрь.
Парламентарии также утвердили закон об областном бюджете на предстоящие три года.
«Хочу подчеркнуть, что бюджет на 2023 год сохранил свою социальную направленность и, несмотря на непростую ситуацию, остается бюджетом развития», — уточнил Фуат Сайфитдинов.
По словам народного избранника, безработица в регионе, несмотря на возникшие сложности, сократилась. Увеличились инвестиции, поступающие на территорию.
«В ноябре был принят Закон Тюменской области „Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов“. Общий объем доходов на 2023 год составит 198,6 миллиарда рублей, на 2024 год — 202,9 миллиарда, на 2025 год — 210,9 миллиарда. Общий объем расходов областного бюджета на 2023 год составит 234,1 миллиарда рублей, на 2024 год — 233,3 миллиарда, на 2025 год — 241,1 миллиарда. Общий объем дефицита областного бюджета составит в 2023 году — 35,6 миллиарда рублей, в 2024 году — 30,4 миллиарда, в 2025 году — 30,2 миллиарда», — сообщал председатель.
В соответствии с принятым Думой Законом «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» бюджет ТФОМС на ближайшие три года сбалансирован по доходам и расходам и составляет в 2023 году — 32 404, 7 миллиона рублей, в 2024 году — 35 485 миллиона рублей, в 2025 году — 38 849 миллиона рублей.
В течение 2022 года было проведено 94 заседания комитетов и постоянных комиссии. В отчете было указано, что важнейшей задачей работы Тюменской областной Думы является повышение уровня жизни населения, в том числе, путем совершенствования нормативной базы в сфере социального обслуживания и социальной поддержки граждан.
«В течение года Дума внесла ряд изменений в Закон „О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области“. Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке установлены лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, до завершения обучения по указанным образовательным программам», — докладывал председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов.
Всем семьям, имеющим детей, вне зависимости от уровня доходов, предоставлено право на получение выплаты на обеспечение детей первого-второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания. Все многодетные семьи получили право на оплату лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам для детей в возрасте до шести лет в размере 100 процентов их стоимости.
«2022-й — год непростых, но важных решений. Нам удалось немало сделать для развития и стабилизации экономики и социальной сферы. Вместе с правительством Тюменской области мы своевременно реагировали на ситуацию, принимали соответствующие меры. У нас было конструктивное и слаженное взаимодействие. В 2023 году мы продолжим совместную работу на благо региона и его жителей», — резюмировал Фуат Сайфитдинов.