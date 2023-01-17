Депутаты тюменской облдумы подвели итоги работы за 2022 год

Так, в частности, состоялось 14 заседаний регионального парламента, в ходе которых депутатами было принято более 100 законов Тюменской области. Также за год было издано свыше 430 постановлений. Депутаты поддержали 14 проектов федеральных законов, направлялись законодательные инициативы в Государственную Думу РФ. В рамках контрольной деятельности заслушаны информации Счетной палаты Тюменской области, уполномоченных по защите прав предпринимателей, по правам человека, по правам ребенка и федеральных структур, а также более 40 информаций о реализации законов Тюменской области, государственных программ, национальных проектов. Депутаты рассмотрели более 6 тысяч обращений граждан и организаций.