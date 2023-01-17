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Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Департамент лесного комплекса расследует дело о свалке трупов

Сегодня, 10:44
Фото: nashgorod.ru

Департамент лесного комплекса Тюменской области займется свалкой трупов животных

Лесные инспекторы Тюменской области пообещали решить вопрос со свалкой трупов в районе Суходолья. Если виновников найдет — им грозит административная ответственность.

После нашей публикации о куче пакетов с трупами животных, обнаруженных в городском лесу, власти Тюменской области решили принять меры по устранению и выявлению нарушителей.

«Инспекторами проводится административное расследование по каждому выявленному случаю размещения свалок в лесу. Лицо, допустившее загрязнение леса отходами, привлекается к административной ответственности и устраняет допущенное нарушение. По предоставленной информации до конца недели будут проведены проверочные мероприятия. В случае подтверждения информации государственными лесными инспекторами будут приняты меры по установлению виновных лиц и привлечению их к административной ответственности, предусмотренной ст. 8.31 КоАП РФ», — сообщали «Нашему городу» в департаменте лесного комплекса Тюменской области.
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Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня утром тюменка обнаружила эту свалку с трупами. Тела животных были завернуты в пакеты, которые клевали птицы.

#Алиса Вернер#Правонарушения#Тюменская область#Наказание#Тюмень#Новости тюмени#Происшествия#Лес#Животные#Труп
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