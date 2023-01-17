Департамент лесного комплекса расследует дело о свалке трупов

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
После нашей публикации о куче пакетов с трупами животных, обнаруженных в городском лесу, власти Тюменской области решили принять меры по устранению и выявлению нарушителей.
«Инспекторами проводится административное расследование по каждому выявленному случаю размещения свалок в лесу. Лицо, допустившее загрязнение леса отходами, привлекается к административной ответственности и устраняет допущенное нарушение. По предоставленной информации до конца недели будут проведены проверочные мероприятия. В случае подтверждения информации государственными лесными инспекторами будут приняты меры по установлению виновных лиц и привлечению их к административной ответственности, предусмотренной ст. 8.31 КоАП РФ», — сообщали «Нашему городу» в департаменте лесного комплекса Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня утром тюменка обнаружила эту свалку с трупами. Тела животных были завернуты в пакеты, которые клевали птицы.