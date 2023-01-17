Буцаев: Сумма сделок по продаже отходов металлов достигла отметки в 24 млн рублей

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Заметную активность среди регионов в сфере торговли металлом на бирже ВМР проявили Челябинская, Волгоградская, Нижегородская, Самарская области, Московская агломерация и Республика Чувашия. Об этом пишет newsnn.ru.
Как отметил глава РЭО, биржа ВМР как уникальный цифровой проект была представлена отрасли в сентябре 2022 года.
«Это площадка, где можно найти покупателя или продавца вторсырья, провести соответствующую сделку, причём со всеми сопровождающими услугами. Обман или недобросовестность исключены — все участники платформы проходят специальную верификацию. С момента запуска на площадке размещено лотов по купле-продаже металла более чем на 24 миллиона рублей. Наиболее активно лоты размещают филиалы компании „Ситиматик“. Конечно, такие цифры — это высокий показатель востребованности данного сервиса», — сказал Денис Буцаев.
Лоты по купле-продаже металла размещали магнитогорский и новочебоксарский филиалы АО «Ситиматик», ООО «Ситиматик-Волгоград», АО «Ситиматик — Нижний Новгород», ООО «Фрегат», ООО «РТ-Инвест Ресайклинг», областное ГУП «Экология». Самым крупным партнером биржи вторичных материальных ресурсов РЭО стал «РТ-Инвест».
Говоря о первой зарегистрированной на электронной торговой площадке сделке купли-продажи металлических отходов — алюминиевых банок в мешках, — руководитель проекта «Биржа ВМР» Заур Абдурахимов отметил, что стоимость лота, заказчиком которого выступил новочебоксарский филиал АО «Ситиматик», а исполнителем ООО «Нижновмет», составила 494 тыс. рублей.
Зарегистрироваться на электронной торговой площадке может любой участник отрасли обращения с ТКО: производители и импортеры товаров, утилизаторы, заготовители, поставщики оборудования. Более того, площадка дает возможность размещать заказы на исполнение лотов в рамках РОП. Проект направлен на формирование экономики замкнутого цикла в России.