Буцаев: Сумма сделок по продаже отходов металлов достигла отметки в 24 млн рублей

«Это площадка, где можно найти покупателя или продавца вторсырья, провести соответствующую сделку, причём со всеми сопровождающими услугами. Обман или недобросовестность исключены — все участники платформы проходят специальную верификацию. С момента запуска на площадке размещено лотов по купле-продаже металла более чем на 24 миллиона рублей. Наиболее активно лоты размещают филиалы компании „Ситиматик“. Конечно, такие цифры — это высокий показатель востребованности данного сервиса», — сказал Денис Буцаев.