«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами

Причина неудачной и неэффективной борьбы кроется и в этом ответе. Если разделить сумму штрафов на их количество, то получится, что сумма одного штрафа колеблется в районе 5 тысяч рублей. Но продавцы признаются, что эту сумму они могут отработать за один день.