«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Примером неудачной борьбы администрации города с нелегальными продавцами могут служить продавцы рыбы у поликлиники № 5. Их там можно увидеть каждый день, несмотря на то, что административные протоколы на многих из них уже составлены.
«Специалистами департамента осуществлён выезд по указанному адресу, в отношении нарушителя составлен протокол. По результатам работы в 2022 году, по указанному адресу составлено 32 протокола, общая сумма штрафа 155 тысяч рублей», — отчитались в администрации, узнав о стихийном рынке.
Причина неудачной и неэффективной борьбы кроется и в этом ответе. Если разделить сумму штрафов на их количество, то получится, что сумма одного штрафа колеблется в районе 5 тысяч рублей. Но продавцы признаются, что эту сумму они могут отработать за один день.
«В день выручка может достигать и 10 тысяч, но это в особенно хороший день. В среднем за день можно заработать как раз около 5 тысяч. А потому проще оплатить штраф и идти работать дальше, выгода все равно будет», — признается одна из торговок.
И в подтверждение ее слов, у прилавка уже утром толпятся люди и спрашивают о ценах и место отлова.
Тушка щуки стоит около 200 рублей. Весов у продавца нет, поэтому ценность рыбы определяют визуально. В магазине же за фиксированный килограмм просят 110 рублей.
«Но мы же на рыбу не тратимся, муж в 3 утра поехал на рыбалку, к 6 прибыл с уловом, а я иду за прилавок с ней», — объясняет схему продавщица.
Она и не думает о том, что в рыбе может содержаться что-то вредоносная, так как она сама является потребителем этой продукции.
Однако, если потребитель отравится или обнаружит в продукции паразитов, то выдвинуть обвинение он никому не сможет. У него нет чека, а у продавца нет лицензии.
В своем телеграм-канале мы провели опрос, чтобы узнать, как тюменцы относятся к уличным продавцам и видят ли они опасность в их продукции.
Из 550 опрошенных только 24% считают, что с этим видом торговли нужно бороться и городским властям стоит усилить работу в этом направлении. 35% респондентов заявили, что людям нужно как-то зарабатывать, а потому они не против стихийных рынков. Большая часть горожан — 41% вовсе не видят в этом проблемы.
Городские урбанисты всегда выступали против системы штрафов и иных способов борьбы с уличной торговлей. Марсель Фаттахов уверен, что самозанятые — это небольшой, но всё-же сегмент экономики города, делающий среду более устойчивой. А потому бороться с этим явлением не нужно. Необходимо создавать цивилизованные для участников условия.
«Запретительные меры в большинстве случаев не работают. В данном случае нужно скорее всего организовать всё, чтобы эти традиционные места их размещения были нормально организованы для уличной торговли. Возможно, что эти места удобны для пенсионеров в плане доступности на общественном транспорте и потому другие места могут их не устраивать? Обустроить такие места таким образом, чтобы места уличной торговли не мешали пешеходам, но при этом имели комфортное для всех расположение, обеспечивали визуальный комфорт среды», — говорит Фаттахов.
Урбанист также приводит пример. На центральной пешеходной улице в Казани (ул. Баумана — прим. ред.) раньше выступали уличные музыканты. Это низовая форма активности, но ей не хватало организации. Порою одни музыканты мешали другим или излишне высокая их концентрация негативно сказывалась на шумовой экологичности пространства.
Для решения проблемы городская администрация определила площадки на этой улице и ввела систему электронного бронирования той или иной зоны. Таким образом, власти не стали бороться с явлением низовой активности, а упорядочила её, учтя интересы как самих музыкантов, так и жителей района, оставив при этом комфортную для туристов атмосферу музыки и отдыха.
«В случае уличной торговли также целесообразен подход гармонизации интересов горожан — одни продают овощи и фрукты, рыбу, а другие покупаются свежие продукты и т. д. Если бы не было эффекта для участников эта форма взаимодействия исчезла бы сама собой. Поэтому нужна грамотная организация процесса низовой экономической активности, нахождение баланса интересов участников этого процесса. Обычно это обеспечивается в формате открытого диалога сторон и нахождение сбалансированных для всех сторон решений», — считает Марсель.
С ним согласен и другой тюменский урбанист Никита Тульвинский. Он напоминает, что город изначально возник, как торговый агент. Люди, начиная с древности и заканчивая эпохой модерна, привозили в него товары и предлагали различные услуги, а потому рынок — это неотъемлемая часть города.
«В уличной торговле можно увидеть, как плохое, так и хорошее, все зависит от угла обзора. Плохо, что продавцы уходят от налогов, не делают отчислений в пенсионный фонд, плохо, что может пострадать потребитель. Но хорошо, что люди вовлекаются в экономические связи. Согласно статистике, в местах, где располагаются стихийные рынки меньше преступности, так как эти места обычно проходные», — говорит Тульвинский.
Никита предложил вспомнить торговые ряды в Париже и развитую сеть блошиных рынков в Германии, где граждане имеют свободный доступ к торговле, в то же время в этом процессе нет бюрократии. Предположительно, такого успеха удалось достичь из-за того, что эти субъекты не переживали эпоху советского социализма, когда торгашество осуждалось.
Хотя стоит отметить, что сейчас властями не порицается уличая торговля. Михаил Мишустин высказывался в ее поддержку, он рекомендовал региональным властям организовать содействие розничным рынкам. Минпромторг даже разработал рекомендации по организации стрит-ритейла в городском пространстве. А это фактически методичка, как организовать уличную торговлю в городах.
В Тюмени пытались это сделать, установив оранжевые лотки «Продает свое». Однако идея провалилась. Продавцы были недовольны расположением торговых площадок и их количеством. Также много претензий было высказало в сторону конструкции объекта и организации базовых потребностей человека.
Можно вспомнить и Мишеля Фуко, который также считал, что аппарат, регулирующий уличную торговлю — необходим. Это бы помогло минимизировать негативные стороны процесса и усилить позитивные.
«А у нас сейчас как? Вот этого торговца фруктами штрафовали уже много раз, но ему проще заплатить штраф, который не так уж и высок, нежели регистрировать ИП. И поэтому уличную торговлю невозможно искоренить. С такими штрафами торговцев просто будут гонять туда- сюда, но меньше их не станет», — уверен Тульвинский.