Александр Моор сообщил об открытии новой врачебной амбулатории

Posted Сегодня, 18:51
Published Сегодня, 18:51
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
Губернатор Тюменской области написал в социальных сетях, что амбулаторию возвели из модулей в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Здесь врачи смогут осуществлять передачу данных с помощью цифровых технологий, а больные — получать телемедицинские консультации с медиками ведущих клиник Тюменской области.
В планах у Александра Моора в текущем году продолжить модернизацию первичного звена и не останавливаться на достигнутом, а открыть уже до конца января ещё одну амбулаторию в Ембаево.
Ранее «Наш город» писал, что губернатор Тюменской области попал в рейтинг эффективных управленцев среди глав субъектов РФ.