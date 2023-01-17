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Posted Сегодня, 18:51

Published Сегодня, 18:51

Modified Сегодня, 19:08

Updated Сегодня, 19:08

Александр Моор сообщил об открытии новой врачебной амбулатории

Сегодня, 18:51
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области открыли новую врачебную амбулаторию

Новая врачебная амбулатория в селе Борки Тюменского района была открыта 17 января и уже готова принять более 4000 пациентов, включая 1000 детей, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Губернатор Тюменской области написал в социальных сетях, что амбулаторию возвели из модулей в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Здесь врачи смогут осуществлять передачу данных с помощью цифровых технологий, а больные — получать телемедицинские консультации с медиками ведущих клиник Тюменской области.

В планах у Александра Моора в текущем году продолжить модернизацию первичного звена и не останавливаться на достигнутом, а открыть уже до конца января ещё одну  амбулаторию в Ембаево.

Ранее «Наш город» писал, что губернатор Тюменской области попал в рейтинг эффективных управленцев среди глав субъектов РФ.

Тюменский губернатор попал в число эффективных управленцев
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#Елена Чебоксарова#Губернатор#Губернаторы#Врачи#Пациенты#Медицинская помощь#Медики
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