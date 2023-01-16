Врачебная комиссия ОКБ №2 Тюмени перепроверит причины ампутации ноги у тюменца

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
«Информация о данной ситуации была получена на электронную почту ГБУЗ ТО «ОКБ №2» и доведена до руководства. Руководством больницы будет назначаемая врачебная комиссия и разбор сложившейся ситуации. По итогам данных мероприятий будет дан ответ официальным письмом», - отметили представители депздрава Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что 62-летний тюменец в ноябре 2022 года попал в ОКБ №2 с отеком головного мозга. «Отняли ногу по пах, вторую спасли», - сообщили родственники пожилого мужчины.