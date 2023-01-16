Врачебная комиссия ОКБ №2 Тюмени перепроверит причины ампутации ноги у тюменца

В ОКБ №2 Тюмени врачебная комиссия перепроверит причины ампутации ноги у тюменца

В паблике «Наш город» 16 января появились подробности о лечении родственника в тюменской ОКБ № 2. За 62-летним тюменцем не ухаживали. О наличии пролежней семья узнала только после того, как лично увидела родственника.