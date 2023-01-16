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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Врачебная комиссия ОКБ №2 Тюмени перепроверит причины ампутации ноги у тюменца

Сегодня, 13:39
Фото: 1MI

В ОКБ №2 Тюмени врачебная комиссия перепроверит причины ампутации ноги у тюменца

В паблике «Наш город» 16 января появились подробности о лечении родственника в тюменской ОКБ № 2. За 62-летним тюменцем не ухаживали. О наличии пролежней семья узнала только после того, как лично увидела родственника.
«Информация о данной ситуации была получена на электронную почту ГБУЗ ТО «ОКБ №2» и доведена до руководства. Руководством больницы будет назначаемая врачебная комиссия и разбор сложившейся ситуации. По итогам данных мероприятий будет дан ответ официальным письмом», - отметили представители депздрава Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что 62-летний тюменец в ноябре 2022 года попал в ОКБ №2 с отеком головного мозга. «Отняли ногу по пах, вторую спасли», - сообщили родственники пожилого мужчины.

Тюменка пожаловалась на работу ОКБ № 2, где за ее родственником никто не ухаживал
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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Больницы#Расследования#Врачи#Александр Мязин
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