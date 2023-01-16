Ночью из огня спасли двух тюменцев

В Тюменской области за минувшую неделю потушили 52 пожара

В период с 9 по 15 января в Тюменской области зарегистрировали 52 пожара. Один из них случился сегодня ночью в девятиэтажном доме по улице Московский тракт, сообщают в пресс-службе МЧС.

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