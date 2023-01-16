Ночью из огня спасли двух тюменцев

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Тюменские огнеборцы спасли из квартиры двух человек. Причиной возгорания стало короткое замыкание.
Всего за неделю спасательные службы привлекались к ликвидации последствий ДТП 34 раза, 41 раз выезжали, чтобы оказать помощь пострадавшим.
В МЧС в очередной раз призвали местных жителей соблюдать требования пожарной безопасности и напомнили, что виновники будут наказаны.
Ранее «Наш город» писал, что в минувшую субботу по неизвестным причинам в деревне Криводанова вспыхнуло нежилое здание.