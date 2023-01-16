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Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Ночью из огня спасли двух тюменцев

Сегодня, 05:38
Фото: 1MI

В Тюменской области за минувшую неделю потушили 52 пожара

В период с 9 по 15 января в Тюменской области зарегистрировали 52 пожара. Один из них случился сегодня ночью в девятиэтажном доме по улице Московский тракт, сообщают в пресс-службе МЧС.
Сюжет
Огонь

Тюменские огнеборцы спасли из квартиры двух человек. Причиной возгорания стало короткое замыкание.

Всего за неделю спасательные службы привлекались к ликвидации последствий ДТП 34 раза, 41 раз выезжали, чтобы оказать помощь пострадавшим.

В МЧС в очередной раз призвали местных жителей соблюдать требования пожарной безопасности и напомнили, что виновники будут наказаны.

Ранее «Наш город» писал, что в минувшую субботу по неизвестным причинам в деревне Криводанова вспыхнуло нежилое здание.

В деревне Криводанова пожар: вспыхнуло здание
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#Елена Чебоксарова#Огонь#Пожар#Пожары#Пострадавшие#Спасатели#Помощь
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