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Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

В Тюмени остановки не выдерживают ветра в 8 м/с

Сегодня, 08:53
Фото: 1MI

В центре Тюмени из-за сильного ветра рухнула остановка

В паблике «ЧС Тюмень» горожане сообщали о том, что остановочный пункт «пл. 400 летия Тюмени» не выдержал погодного натиска и пал, сломленный сильным ветром.
Сюжет
Тюмень

Увидев развалившуюся остановку, жители города предположили, что та не выдержала утреннего ветра.

«Это остановки жидкие, а не ветер жуткий», — говори тюменцы.

Позже очевидцы сообщили, что утром на место прибыли рабочие и стали собирать конструкцию обратно.

Тюменцы остались без остановки: старую снес пьяный водитель, а новой до сих пор нет
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что за минувшие выходные, с 14 по 15 января, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1126 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 519 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 556 пациентов.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Погода#Жалобы#Тюмень#Наказание#Авария#Тюменская область#Правонарушения
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