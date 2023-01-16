В Тюмени остановки не выдерживают ветра в 8 м/с

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Увидев развалившуюся остановку, жители города предположили, что та не выдержала утреннего ветра.
«Это остановки жидкие, а не ветер жуткий», — говори тюменцы.
Позже очевидцы сообщили, что утром на место прибыли рабочие и стали собирать конструкцию обратно.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что за минувшие выходные, с 14 по 15 января, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1126 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 519 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 556 пациентов.