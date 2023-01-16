В Тюмени остановки не выдерживают ветра в 8 м/с

Ранее «Наш город» сообщал о том, что за минувшие выходные, с 14 по 15 января, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1126 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 519 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 556 пациентов.