nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

В Тюмени 9-бальные пробки из-за перекрытой улицы Энергетиков и пяти ДТП

Сегодня, 12:46
Фото: 1MI

Из-за перекрытой улицы Энергетиков и пяти ДТП в Тюмени 9-бальные пробки

В областной столице 16 января около 17:30 дорожные заторы достигли 9 баллов. По данным 2ГИС, серьёзные ограничения движения на Объездной дороге, Энергетиков и Республики, около дома 251.

Затруднение движения в районе улицы 50 лет ВЛКСМ, здесь сломался автомобиль. На Энергетиков до 22 января продлили перекрытие трассы (ранее дорожники обещали закончить работы до 15 числа). Вечером на улицах города произошло 5 аварий.

В южной части Объездной дороги пробки растянулись на 3 километра.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы сообщают о пробках на улице Степной из-за сквозного проезда. Здесь водители пытаются объехать заторы.

Тюменцы сообщают о пробках на улице Степной из-за сквозного проезда
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Дороги#ГИБДД#Водители#Погода
Подпишитесь
«Не имела на это право»: подробности экспертизы по делу Кирилла Мартюшева
12 января 06:47
«Заводили сердце»: Подробности о спасении тюменки, потерявшей сознание на остановке
12 января 07:51
«Смертельно раненный шел по улице, никто не помог»: подробности убийства в Тобольске
12 января 08:44
«Единая Россия» отказала тюменской пенсионерке в новом жилье. Подробности дела
12 января 09:49
Экс-главу управы в Тюмени, обвиняемого во взятке в 2 млн рублей, оставили под арестом
12 января 03:23
Пять ярких новогодних инсталляций Тюмени — 2023
13 января 04:30