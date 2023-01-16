В Тюмени 9-бальные пробки из-за перекрытой улицы Энергетиков и пяти ДТП

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Затруднение движения в районе улицы 50 лет ВЛКСМ, здесь сломался автомобиль. На Энергетиков до 22 января продлили перекрытие трассы (ранее дорожники обещали закончить работы до 15 числа). Вечером на улицах города произошло 5 аварий.
В южной части Объездной дороги пробки растянулись на 3 километра.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы сообщают о пробках на улице Степной из-за сквозного проезда. Здесь водители пытаются объехать заторы.