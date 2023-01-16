В Тюмени 9-бальные пробки из-за перекрытой улицы Энергетиков и пяти ДТП

Затруднение движения в районе улицы 50 лет ВЛКСМ, здесь сломался автомобиль. На Энергетиков до 22 января продлили перекрытие трассы (ранее дорожники обещали закончить работы до 15 числа). Вечером на улицах города произошло 5 аварий.