nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

В Тобольске эвакуировали школы и ВУЗы

Сегодня, 05:43
Фото: 1MI

В Тобольске из-за сообщения о минировании были эвакуированы школы и ВУЗы

В паблике «Криминальный Тобольск» сообщают об эвакуации местного педуниверситета и школ № 9 и № 14. По предварительным данным, причиной стало сообщение о минировании.
«У пединститута стоит скорая, полиция и Росгвардия. Тоже самое у школы № 9 и школы № 14», — рассказывают тоболяки.

По заявлению очевидцев, причиной  эвакуации стало сообщение о минировании зданий.

«Работа филиала переведена в дистанционный формат. В настоящее время проводится обследование помещений сотрудниками полиции», — сообщили «Нашему городу» в пресс-службу ТюмГУ.

Также сегодня был эвакуирован студгородок аграрного университета в Тюмени, об этом сообщал источник «Нашего города».

Мы направили запросы в силовые структуры, комментарии ожидаются.

В студгородке аграрного университета прошла эвакуация. Подробности происшествия
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области пьяному водителю без прав вынесли приговор за ДТП. Мужчина обвиняется по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД, пьяным водителем, не имеющего водительского удостоверение, которое повлекло ДТП, в результате которого был причинен тяжкий вред здоровью.

#Алиса Вернер#Общество#Происшествия#Тобольск#Эвакуация#Тюменская область#МЧС#Росгвардия#Сотрудники Росгвардии
Подпишитесь
«Не имела на это право»: подробности экспертизы по делу Кирилла Мартюшева
12 января 06:47
«Заводили сердце»: Подробности о спасении тюменки, потерявшей сознание на остановке
12 января 07:51
«Смертельно раненный шел по улице, никто не помог»: подробности убийства в Тобольске
12 января 08:44
«Единая Россия» отказала тюменской пенсионерке в новом жилье. Подробности дела
12 января 09:49
Экс-главу управы в Тюмени, обвиняемого во взятке в 2 млн рублей, оставили под арестом
12 января 03:23
Пять ярких новогодних инсталляций Тюмени — 2023
13 января 04:30