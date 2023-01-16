В Тобольске эвакуировали школы и ВУЗы

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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«У пединститута стоит скорая, полиция и Росгвардия. Тоже самое у школы № 9 и школы № 14», — рассказывают тоболяки.
По заявлению очевидцев, причиной эвакуации стало сообщение о минировании зданий.
«Работа филиала переведена в дистанционный формат. В настоящее время проводится обследование помещений сотрудниками полиции», — сообщили «Нашему городу» в пресс-службу ТюмГУ.
Также сегодня был эвакуирован студгородок аграрного университета в Тюмени, об этом сообщал источник «Нашего города».
Мы направили запросы в силовые структуры, комментарии ожидаются.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области пьяному водителю без прав вынесли приговор за ДТП. Мужчина обвиняется по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД, пьяным водителем, не имеющего водительского удостоверение, которое повлекло ДТП, в результате которого был причинен тяжкий вред здоровью.