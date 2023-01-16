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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

В студгородке аграрного университета прошла эвакуация. Подробности происшествия

Сегодня, 04:52
Фото: 1MI

В корпусах тюменского аграрного университета прошла эвакуация

Студентов и сотрудников ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья сегодня утром эвакуировали. источник «Нашего города» сообщает, что причиной стало сообщение о минировании.
«В Аграрном университете эвакуировали все учебные корпуса в студгородке. Поступила информация о минировании», — сообщает собственный источник издания.

«Наш город» направил запросы в силовые структуры. Ответ ожидается.

Причиной эвакуации в школах Тобольска и Ишима стали сообщения о минировании
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что Центральный районный суд Тюмени вынес приговор в отношении Абдивали Уулу Кутманали 1992 года рождения, признанного виновным по части 3 статьи 327 УК РФ — незаконное хранение и использование заведомо поддельного водительского удостоверения.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Жалобы#МЧС#Эвакуация#Тюмень#Тюменская область#Аграрный вуз#Студенты
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