В студгородке аграрного университета прошла эвакуация. Подробности происшествия

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
«В Аграрном университете эвакуировали все учебные корпуса в студгородке. Поступила информация о минировании», — сообщает собственный источник издания.
«Наш город» направил запросы в силовые структуры. Ответ ожидается.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что Центральный районный суд Тюмени вынес приговор в отношении Абдивали Уулу Кутманали 1992 года рождения, признанного виновным по части 3 статьи 327 УК РФ — незаконное хранение и использование заведомо поддельного водительского удостоверения.