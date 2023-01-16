В ГУС ТО рассказали подробности о новой интеллектуальной транспортной системе

По словам замначальника ГУС ТО Андрея Чистякова, ситуационный центр станет рабочим инструментом, позволяющим объединить профильных специалистов в сфере управления транспортными средствами и электронные процессы, которые придут на смену бумажным. В эту систему будет также интегрироваться информация о ситуации на дорогах и их состоянии.