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Posted Сегодня, 04:56

Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

В ГУС ТО рассказали подробности о новой интеллектуальной транспортной системе

Сегодня, 04:56
Фото: 1MI

В 2023 году общественный транспорт в Тюмени будет контролировать ситуационный центр

Ситуационный центр создается, чтобы можно было отслеживать, какой общественный транспорт и в каком количестве необходим на маршрутах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУС Тюменской области.
Сюжет
Автобус

Данная структура является частью реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Её создают на базе объединения автовокзалов и автостанций.

В настоящее время ситуационный центр пока работает с РНИС, позволяющей в реальном времени отслеживать пригородные и междугородные автобусы.

По словам замначальника ГУС ТО Андрея Чистякова, ситуационный центр станет рабочим инструментом, позволяющим объединить профильных специалистов в сфере управления транспортными средствами и электронные процессы, которые придут на смену бумажным. В эту систему будет также интегрироваться информация о ситуации на дорогах и их состоянии.

Необходимое оборудование уже закуплено, сейчас специалисты разрабатывают и настраивают ПО.

Ранее «Наш город» писал, что местные жители жалуются на перебои в работе общественного транспорта. В городской администрации пояснили, что причиной этого были морозы.

В Тюмени отмечаются перебои в работе общественного транспорта
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#Елена Чебоксарова#Автобус#Автобусы#Водители автобусов#Общественный транспорт#Нацпроекты#Разработка
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