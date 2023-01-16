В ГУС ТО рассказали подробности о новой интеллектуальной транспортной системе

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Данная структура является частью реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Её создают на базе объединения автовокзалов и автостанций.
В настоящее время ситуационный центр пока работает с РНИС, позволяющей в реальном времени отслеживать пригородные и междугородные автобусы.
По словам замначальника ГУС ТО Андрея Чистякова, ситуационный центр станет рабочим инструментом, позволяющим объединить профильных специалистов в сфере управления транспортными средствами и электронные процессы, которые придут на смену бумажным. В эту систему будет также интегрироваться информация о ситуации на дорогах и их состоянии.
Необходимое оборудование уже закуплено, сейчас специалисты разрабатывают и настраивают ПО.
Ранее «Наш город» писал, что местные жители жалуются на перебои в работе общественного транспорта. В городской администрации пояснили, что причиной этого были морозы.