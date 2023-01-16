В ГИБДД выясняются подробности ДТП, в результате которого пострадал годовалый ребенок

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
По предварительной информации, за рулём «Хонды» был 32-летний мужчина. При повороте он не пропустил «Рено Логан» на перекрестке.
В результате ДТП пострадала годовалая девочка, находящаяся в автокресле на заднем сидении «Рено». Ребенка госпитализировали.
В настоящее время по факту ДТП проводят административную проверку.
Ранее «Наш город» сообщал, что на улицах Тюмени за сегодняшний вечер произошло пять автомобильных аварий.