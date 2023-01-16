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Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

В ГИБДД выясняются подробности ДТП, в результате которого пострадал годовалый ребенок

Сегодня, 15:26
Фото: ГИБДД

Вечером в Тюмени столкнулись два автомобиля: в одном из них был ребенок

На пересечении улиц Интернациональной и Восстания столкнулись два автомобиля: «Рене Логан» и «Хонда», сообщают в областном ГИБДД.
Сюжет
ДТП

По предварительной информации, за рулём «Хонды» был 32-летний мужчина. При повороте он не пропустил «Рено Логан» на перекрестке.

В результате ДТП пострадала годовалая девочка, находящаяся в автокресле на заднем сидении «Рено». Ребенка госпитализировали.

В настоящее время по факту ДТП проводят административную проверку.

Ранее «Наш город» сообщал, что на улицах Тюмени за сегодняшний вечер произошло пять автомобильных аварий.

В Тюмени 9-бальные пробки из-за перекрытой улицы Энергетиков и пяти ДТП
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#Елена Чебоксарова#ДТП#Жертвы ДТП#Ребенок#Пострадавшие#Водители#Авария#Аварии
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