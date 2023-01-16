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Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Тюменцы сообщают о пробках на улице Степной из-за сквозного проезда

Сегодня, 11:50
Фото: Скрин Тюмень №1

Из-за сквозного проезда на улице Степной образуются пробки

Тюменцы сообщают о частых пробках в районе улицы Степной, 1а. По данным телеграм-канала Тюмень №1», она образуется из-за того, что водители используют её в качестве сквозного проезда.

Горожане пожаловались в ГИБДД.

«Тюмень, ул. Степная, 1А образуются большие пробки в связи с использованием данного проезда автомобилистами в качестве сквозного проезда, несмотря на то, что стоят знаки «Жилая зона», которые запрещают сквозной проезд всем автомобилям, кроме жильцов».

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские чиновники взяли на контроль дорожную ситуацию у открытой на этой неделе школы №56 в Ново-Патрушево. Здесь отмечаются пробки.

Тюменские чиновники взяли на контроль пробки у новой школы в Ново-Патрушево
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Погода#Безопасность на дорогах#Дороги#ГИБДД#Водители#Жалобы
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