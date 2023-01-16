Тюменцы сообщают о пробках на улице Степной из-за сквозного проезда

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Горожане пожаловались в ГИБДД.
«Тюмень, ул. Степная, 1А образуются большие пробки в связи с использованием данного проезда автомобилистами в качестве сквозного проезда, несмотря на то, что стоят знаки «Жилая зона», которые запрещают сквозной проезд всем автомобилям, кроме жильцов».
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские чиновники взяли на контроль дорожную ситуацию у открытой на этой неделе школы №56 в Ново-Патрушево. Здесь отмечаются пробки.