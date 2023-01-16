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Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Тюменцы получили в Сбере 7,5 тыс. льготных ипотечных кредитов

Сегодня, 09:09
Фото: Сбербанк
Жители Тюменской области (без учета ХМАО и ЯНАО) за 2022 год получили в Сбере 7,5 тысячи ипотечных кредитов по льготным государственным программам, что сопоставимо с количеством кредитов в 2021 году. Общий объем выданных средств превысил 27 млрд рублей.
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Тюмень
«Наибольшей популярностью у жителей региона пользовалась ипотечная программа „Господдержка 2020“. Банком было выдано 5000 таких кредитов на сумму 17 миллиардов рублей. С нового года по государственной программе вступили новые условия», — рассказал Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.

По программе «Семейная ипотека» было выдано 2500 кредитов на сумму 10 млрд рублей. В 2023 году в связи с подписанием Постановления РФ условия по данной программе расширились. С 30 декабря 2022 года программа стала доступна для семей, где на момент подписания кредитного договора есть два ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет. Ранее ипотека выдавалась семьям, где ребенок родился в 2018 году или позже. 

#Деньги#Тюмень#Анна Доронина
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