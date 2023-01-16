Тюменцы получили в Сбере 7,5 тыс. льготных ипотечных кредитов

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
«Наибольшей популярностью у жителей региона пользовалась ипотечная программа „Господдержка 2020“. Банком было выдано 5000 таких кредитов на сумму 17 миллиардов рублей. С нового года по государственной программе вступили новые условия», — рассказал Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.
По программе «Семейная ипотека» было выдано 2500 кредитов на сумму 10 млрд рублей. В 2023 году в связи с подписанием Постановления РФ условия по данной программе расширились. С 30 декабря 2022 года программа стала доступна для семей, где на момент подписания кредитного договора есть два ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет. Ранее ипотека выдавалась семьям, где ребенок родился в 2018 году или позже.