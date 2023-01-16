nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Тюменцы поддерживают отмену концерта Инстасамки

Сегодня, 06:35
Фото: Тг-канал instasamka

Тюменцы поддержали идею отмены концерта Инстасамки

В редакцию «Нашего города» обратились горожане, которые согласны с Мизулиной, которая готовит обращение к губернатору Тюменской области с просьбой отменить концерт исполнительницы Инстасамки. Также они рекомендуют аналогичным образом поступить с концертами Ольги Бузовой.
«Мы выражаем свой категорический протест против проведения концертов всякой швали — Инстасамки (и мр**и Бузовой) в городе Тюмени, они развращающих нашу молодежь!!! Пусть она косит бабки у себя в Эмиратах!!!», — негодуют читатели «Нашего города». 

Ранее исполнительный директор Национального центра помощи детям, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина сообщала о том, что намерена отменить все концерты исполнительницы в России. Для того, чтобы повлиять на Тюмень, Мизулина направила обращение губернатору Тюменской области Александру Моору.

Инстасамку могут запретить в Тюменской области
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области произошло 10 тыс. 386 церемоний бракосочетания в 2022 году. Это третий результат по Уральскому федеральному округу. На втором месте Челябинская область, где за год отношения узаконили 20 542 пары.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Новый год 2023#Инстасамка#Концерт#Тур#Тюменская область#Торжество
Подпишитесь
«Не имела на это право»: подробности экспертизы по делу Кирилла Мартюшева
12 января 06:47
«Заводили сердце»: Подробности о спасении тюменки, потерявшей сознание на остановке
12 января 07:51
«Смертельно раненный шел по улице, никто не помог»: подробности убийства в Тобольске
12 января 08:44
«Единая Россия» отказала тюменской пенсионерке в новом жилье. Подробности дела
12 января 09:49
Экс-главу управы в Тюмени, обвиняемого во взятке в 2 млн рублей, оставили под арестом
12 января 03:23
Пять ярких новогодних инсталляций Тюмени — 2023
13 января 04:30