Тюменцы поддерживают отмену концерта Инстасамки

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области произошло 10 тыс. 386 церемоний бракосочетания в 2022 году. Это третий результат по Уральскому федеральному округу. На втором месте Челябинская область, где за год отношения узаконили 20 542 пары.