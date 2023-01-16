Тюменцы поддерживают отмену концерта Инстасамки

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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«Мы выражаем свой категорический протест против проведения концертов всякой швали — Инстасамки (и мр**и Бузовой) в городе Тюмени, они развращающих нашу молодежь!!! Пусть она косит бабки у себя в Эмиратах!!!», — негодуют читатели «Нашего города».
Ранее исполнительный директор Национального центра помощи детям, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина сообщала о том, что намерена отменить все концерты исполнительницы в России. Для того, чтобы повлиять на Тюмень, Мизулина направила обращение губернатору Тюменской области Александру Моору.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области произошло 10 тыс. 386 церемоний бракосочетания в 2022 году. Это третий результат по Уральскому федеральному округу. На втором месте Челябинская область, где за год отношения узаконили 20 542 пары.