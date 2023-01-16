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Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Тюменский мясокомбинат выплатит 2 млн рублей по мировому соглашению

Сегодня, 10:36
Фото: 1MI

В Тюмени мясокомбинат выплатит 2 млн рублей по мировому соглашению

Тюменский мясокомбинат «Согласие» и московский ЗАО «Микояновский мясокомбинат» заключили мировое соглашение. В Арбитражном суде Тюменской области полгода рассматривалось дело А70-14501/2022 об использовании товарного знака.

Предприятие «Согласие» выплатит московскому комбинату 2,7 млн рублей за использование бренда «Утренний». Решение было утверждено 12 января. Стоит отметить, что изначально москвичи требовали с тюменцев 5 млн.

«По настоящему Мировому соглашению Ответчик обязуется выплатить Истцу компенсацию за незаконное использование обозначения «Утренний», сходного с товарным знаком «Утренний» (628380) в размере 2700000 (два миллиона семьсот тысяч) рублей», - указано в определении Арбитражного суда Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что налоговая банкротит строительную компанию ООО «Тюменьмонтажстрой».

Налоговая банкротит тюменскую строительную компанию
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Дела судебные#Бренды
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