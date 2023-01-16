Тюменский мясокомбинат выплатит 2 млн рублей по мировому соглашению

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Предприятие «Согласие» выплатит московскому комбинату 2,7 млн рублей за использование бренда «Утренний». Решение было утверждено 12 января. Стоит отметить, что изначально москвичи требовали с тюменцев 5 млн.
«По настоящему Мировому соглашению Ответчик обязуется выплатить Истцу компенсацию за незаконное использование обозначения «Утренний», сходного с товарным знаком «Утренний» (628380) в размере 2700000 (два миллиона семьсот тысяч) рублей», - указано в определении Арбитражного суда Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что налоговая банкротит строительную компанию ООО «Тюменьмонтажстрой».