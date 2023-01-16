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Posted Сегодня, 03:17

Published Сегодня, 03:17

Modified Сегодня, 03:31

Updated Сегодня, 03:31

Тюменские власти рассказали, кто может получить пособие на детей из маткапитала

Сегодня, 03:17
Фото: 1MI

Тюменские малообеспеченные семьи имеют право на ежемесячное пособие из маткапитала

Получить ежемесячное пособие на детей до 3-х лет из средств материнского капитала можно при одном главном условии, сообщает пресс-служба областного правительства.
Сюжет
Дети

Семья, претендующая на выплату, не может иметь среднедушевой доход, превышающий двукратную величину прожиточного минимума. Размер пособия равен минимальному уровню дохода, установленному в регионе.

Подать заявление можно через «Госуслуги», многофункциональные центры, отделения социального фонда в любое время после рождения малыша, пока ему не исполнилось 3 года. При этом если заявление будет подано в первые полгода, пособие назначат со дня рождения детей, если позже – в месяц обращения.

Напомним, что с 2023 года прожиточный минимум для детей составляет 14 176 рублей.

В Тюменской области с 2023 года вырастет прожиточный минимум
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#Елена Чебоксарова#Пособия#Ежемесячное пособие#Выплаты#Выплата#Дети#Господдержка
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