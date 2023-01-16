Тюменские власти рассказали, кто может получить пособие на детей из маткапитала

Подать заявление можно через «Госуслуги», многофункциональные центры, отделения социального фонда в любое время после рождения малыша, пока ему не исполнилось 3 года. При этом если заявление будет подано в первые полгода, пособие назначат со дня рождения детей, если позже – в месяц обращения.