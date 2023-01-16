Тюменец в ходе пьянки угнал автомобиль у товарища

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Published Сегодня, 08:34
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После окончания посиделки, владелец машина остался дома, а его товарищ отправился кататься по городу. Обнаружив пропажу утром, мужчина обратился в полицию.
«По данному факту отделом дознания ОП № 2 УМВД России по г. Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации „Угон“. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — сообщают в УМВД по Тюменской области.
Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области пьяному водителю без прав вынесли приговор за ДТП. Мужчина обвиняется по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД, пьяным водителем, не имеющего водительского удостоверение, которое повлекло ДТП, в результате которого был причинен тяжкий вред здоровью.