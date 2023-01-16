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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Тюменец в ходе пьянки угнал автомобиль у товарища

Сегодня, 08:34
Фото: 1MI

Житель Тюмени украл у друга ключи от автомобиля

34-летний приятель потерпевшего ранее уже был судим. В этот раз он выпивал со своим другом, но, когда тот отлучился в другую комнаты, злоумышленник положил себе в камран ключи от его авто.

После окончания посиделки, владелец машина остался дома, а его товарищ отправился кататься по городу. Обнаружив пропажу утром, мужчина обратился в полицию.

«По данному факту отделом дознания ОП № 2 УМВД России по г. Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации „Угон“. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — сообщают в УМВД по Тюменской области.

Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области пьяному водителю без прав вынесли приговор за ДТП. Мужчина обвиняется по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД, пьяным водителем, не имеющего водительского удостоверение, которое повлекло ДТП, в результате которого был причинен тяжкий вред здоровью.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Кража#Кража из машины#Тюмень#Наказание#Тюменская область#Правонарушения
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