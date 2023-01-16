Тюменец в ходе пьянки угнал автомобиль у товарища

Житель Тюмени украл у друга ключи от автомобиля

34-летний приятель потерпевшего ранее уже был судим. В этот раз он выпивал со своим другом, но, когда тот отлучился в другую комнаты, злоумышленник положил себе в камран ключи от его авто.

Сюжет Кража из машины