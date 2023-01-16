Транспортная компания могла незаконно получить контракт с администрацией

Как следует из заявления, в 2020 году администрацией района было организовано проведение конкурса на перевозку пассажиров. По итогам торгов победителем открытого конкурса признано — ООО «ЗапСибАвто», с которым и был заключен муниципальный контракт.



Однако, по мнению истца, при проведении торгов были нарушены положения гражданского законодательства и Федерального закона, так как «между сторонами имелось картельное соглашение», которое и стало основанием для подачи иска в суд.