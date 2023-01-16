Транспортная компания могла незаконно получить контракт с администрацией

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:42
Как следует из заявления, в 2020 году администрацией района было организовано проведение конкурса на перевозку пассажиров. По итогам торгов победителем открытого конкурса признано — ООО «ЗапСибАвто», с которым и был заключен муниципальный контракт.
Однако, по мнению истца, при проведении торгов были нарушены положения гражданского законодательства и Федерального закона, так как «между сторонами имелось картельное соглашение», которое и стало основанием для подачи иска в суд.
«В соответствии со статьей 127 АПК РФ вопрос о принятии искового заявления к производству Арбитражного суда Тюменской области будет решен в течение 5 рабочих дней», — сообщают в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.
Доходы организации «ЗапСибАвто» за 2021 год составили более 402,6 миллиона, выручка от продажи — 376,3 миллиона, чистые активы — 68,4 миллиона рублей.
ООО «ЗапСибАвто» 130 раз выступала в суде в качестве ответчика. Общая сумма исков составили 75,3 миллиона рублей. Чаще всего предприятие привлекалось за неисполнение обязательств по договорам аренды и неисполнение обязательств по договорам перевозки. Также два дела, включая текущее, были заведены из-за нарушения процедуры торгов.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что Центральный районный суд Тюмени вынес приговор в отношении Абдивали Уулу Кутманали 1992 года рождения, признанного виновным по части 3 статьи 327 УК РФ — незаконное хранение и использование заведомо поддельного водительского удостоверения.