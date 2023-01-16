Сотрудники ГИБДД помогли пожилому автомобилисту, попавшему в кювет

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:46
Сотрудники Госавтоинспекции вместе с неравнодушными жителями города вытащили машину из кювета.
Но не обошлось и без фирменной профилактической беседы — водителю порекомендовали быть внимательнее на скользких дорогах, выбирать скорость с учетом погодных и дорожных условий.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени юные мошенники обманули пенсионерку на 50 тыс. руб. и 700 евро. 18-летний Михаил Л. с товарищем сообщили пожилой женщине, что ее сестра попала в ДТП и ей срочно нужны деньги.