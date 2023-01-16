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Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

Сотрудники ГИБДД помогли пожилому автомобилисту, попавшему в кювет

Сегодня, 07:38
Фото: ГИБДД по Тюменской области

В Тюменской области инспекторы спасли улетевшего в кювет пенсионера

67-летний горожанин вместе с женой поехали в больницу, но на повороте автомобиль занесло.
Сюжет
Тюмень

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с неравнодушными жителями города вытащили машину из кювета.

Но не обошлось и без фирменной профилактической беседы — водителю порекомендовали  быть внимательнее на скользких дорогах, выбирать скорость с учетом погодных и дорожных условий.

Фото: ГИБДД по Тюменской области

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени юные мошенники обманули пенсионерку на 50 тыс. руб. и 700 евро. 18-летний Михаил Л. с товарищем сообщили пожилой женщине, что ее сестра попала в ДТП и ей срочно нужны деньги.

#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Погода#Безопасность на дорогах#Дороги#Жалобы#Тюмень#ДТП#Тюменская область#Помощь#Алиса Вернер
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