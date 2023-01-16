«Сам чуть не стал жертвой»: тюменец предупреждает о злых бездомных собаках на улицах

Житель Тюмени советует горожанам быть осторожнее из-за агрессивных собак

В паблике «ЧС Тюмень» опубликовали пост от местного жителя. Подписчик рассказал, что едва не стал жертвой двух бойцовских собак на улице Салехардской и выразил беспокойство за детей, которые ходят по этой территории без присмотра родителей.

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