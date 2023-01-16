«Сам чуть не стал жертвой»: тюменец предупреждает о злых бездомных собаках на улицах

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
«Хотел предупредить людей, которые сами ходят и отправляют своих детей в школу или куда-либо еще по улице Салехардской, что на данной местности бегают две бойцовские собаки без ошейника и кидаются на людей, сам чуть не стал жертвой по дороге вечером с работы. Спасибо водителю Hyundai, что прогнал их, и другому водителю, что остановился и подбросил до светофора на улицу Самарскую», — написал тюменец.
Местные власти отреагировали на его обращение.
«Сегодня специалисты МКУ „Леспаркхоз“ выехали по указанному адресу. Собак не выявлено. За 2022 и 2023 годы заявок на отлов безнадзорных животных с этого адреса в Леспраркхоз не поступало. Сообщение о необходимости проведения мероприятий по отлову безнадзорных домашних животных можно оставить по телефону диспетчерской службы 50-04-22 и по телефону Центра информирования населения 45-15-20», — ответили подписчику в администрации Тюмени.
Ранее «Наш город» писал, что живодер разрубил голову псу. Тюменцы требуют назначить ему тюремный срок.