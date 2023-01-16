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Posted Сегодня, 17:45

Published Сегодня, 17:45

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

«Сам чуть не стал жертвой»: тюменец предупреждает о злых бездомных собаках на улицах

Сегодня, 17:45
Фото: 1MI

Житель Тюмени советует горожанам быть осторожнее из-за агрессивных собак

В паблике «ЧС Тюмень» опубликовали пост от местного жителя. Подписчик рассказал, что едва не стал жертвой двух бойцовских собак на улице Салехардской и выразил беспокойство за детей, которые ходят по этой территории без присмотра родителей.
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«Хотел предупредить людей, которые сами ходят и отправляют своих детей в школу или куда-либо еще по улице Салехардской, что на данной местности бегают две бойцовские собаки без ошейника и кидаются на людей, сам чуть не стал жертвой по дороге вечером с работы. Спасибо водителю Hyundai, что прогнал их, и другому водителю, что остановился и подбросил до светофора на улицу Самарскую», — написал тюменец.

Местные власти отреагировали на его обращение.

«Сегодня специалисты МКУ „Леспаркхоз“ выехали по указанному адресу. Собак не выявлено. За 2022 и 2023 годы заявок на отлов безнадзорных животных с этого адреса в Леспраркхоз не поступало. Сообщение о необходимости проведения мероприятий по отлову безнадзорных домашних животных можно оставить по телефону диспетчерской службы 50-04-22 и по телефону Центра информирования населения 45-15-20», — ответили подписчику в администрации Тюмени.

Ранее «Наш город» писал, что живодер разрубил голову псу. Тюменцы требуют назначить ему тюремный срок.

Тюменцы обнаружили живодера, который проломил голову собаке. Видео
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#Елена Чебоксарова#Собака#Бешенство#Предупреждение#Тюменцы#Пост#Жалоба
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