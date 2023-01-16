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Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

С 21 января для автобусов №66 и №88 Тюмени появится новая остановка

Сегодня, 10:20
Фото: 1MI

Новая остановка появится для автобусов №66 и №88 в Тюмени

В маршруты автобусов №66 и №88 внесены изменения, сообщает «Тюменьгортранс». С 21 января транспортные средства будут останавливаться на остановке «рынок «Северный» в прямом направлении на маршруте № 66, в прямом и обратном направлениях на маршруте № 88.

Новое расписание можно уточнить по телефону 8-800-250-0722.

«С 21 января 2023 года в схемы движения маршрутов регулярных перевозок № 66 «Областная библиотека – Сибнефтемаш» и № 88 «ЖК «Звездный городок» – ул. Д. Менделеева» включается остановочный пункт «рынок «Северный», - отмечают представители «Тюменьгортранс».

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени наблюдаются проблемы в работе автобусов № 30 и № 53. Транспортные средства опаздывают в часы пик. 

В Тюмени наблюдаются проблемы в работе автобусов № 30 и № 53
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Дороги#Жалобы#Водители#Автобусы
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