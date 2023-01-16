С 21 января для автобусов №66 и №88 Тюмени появится новая остановка

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Новое расписание можно уточнить по телефону 8-800-250-0722.
«С 21 января 2023 года в схемы движения маршрутов регулярных перевозок № 66 «Областная библиотека – Сибнефтемаш» и № 88 «ЖК «Звездный городок» – ул. Д. Менделеева» включается остановочный пункт «рынок «Северный», - отмечают представители «Тюменьгортранс».
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени наблюдаются проблемы в работе автобусов № 30 и № 53. Транспортные средства опаздывают в часы пик.