С 21 января для автобусов №66 и №88 Тюмени появится новая остановка

Новая остановка появится для автобусов №66 и №88 в Тюмени

В маршруты автобусов №66 и №88 внесены изменения, сообщает «Тюменьгортранс». С 21 января транспортные средства будут останавливаться на остановке «рынок «Северный» в прямом направлении на маршруте № 66, в прямом и обратном направлениях на маршруте № 88.