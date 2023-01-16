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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Ректор проверил лично: подробности эвакуации аграрного ВУЗа в Тюмени

Сегодня, 10:04
Фото: 1MI

В ГАУ Северного Зауралья рассказали о подробностях срочной эвакуации

Как сообщили в пресс-службе ГАУ Северного Зауралья, сегодня утром в образовательное учреждение поступило письмо, в результате чего было принято решение об эвакуации. Ректор университета Елена Бойко лично проверила реализацию решения в каждом корпусе.
«В вузе хорошо отработаны алгоритмы действий в таких ситуациях, поэтому эвакуация прошла оперативно. Ректор университета Елена Бойко лично проверила ход эвакуации. Ни одного человека в зданиях вуза на данный момент нет», — сообщили «Нашему городу» в  пресс-службе ГАУ Северного Зауралья.

Также в ВУЗе рассказали, что сейчас на месте еще работают сотрудники экстренных служб. Учебный процесс будет возобновлен только после проведения проверки.

В студгородке аграрного университета прошла эвакуация. Подробности происшествия
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что за минувшие выходные, с 14 по 15 января, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1126 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 519 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 556 пациентов.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Новый год 2023#Эвакуация#Тюменская область#Правонарушения#Проверка#Проверка систем оповещения
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