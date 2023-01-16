Ректор проверил лично: подробности эвакуации аграрного ВУЗа в Тюмени

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
«В вузе хорошо отработаны алгоритмы действий в таких ситуациях, поэтому эвакуация прошла оперативно. Ректор университета Елена Бойко лично проверила ход эвакуации. Ни одного человека в зданиях вуза на данный момент нет», — сообщили «Нашему городу» в пресс-службе ГАУ Северного Зауралья.
Также в ВУЗе рассказали, что сейчас на месте еще работают сотрудники экстренных служб. Учебный процесс будет возобновлен только после проведения проверки.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что за минувшие выходные, с 14 по 15 января, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1126 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 519 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 556 пациентов.