Рабочие за несколько часов восстановили разрушенную остановку в центре Тюмени

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени пожаловались на разрушенную остановку. Это не единственная проблема, связанная с остановочными павильонами в городе. На улице Щербакова после аварии пока не смогли вернуть конструкцию, которую снес пьяный водитель.