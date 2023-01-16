nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Рабочие за несколько часов восстановили разрушенную остановку в центре Тюмени

Сегодня, 11:16
Фото: nashgorod.ru

В центре Тюмени за несколько часов восстановили разрушенную остановку

Рабочие за несколько часов восстановили остановку в центре Тюмени. По данным «Нашего города», конструкцию сломал сильный порыв ветра утром. Металлическая конструкция развалилась, как карточный домик.

На остановке «Площадь 400-летия Тюмени» работы велись несколько часов. Ремонтировать остановочный комплекс пришлось из-за того, что ветер уронил и буквально разобрал его на части. Порывы достигали сегодня 12 метров в секунду.

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени пожаловались на разрушенную остановку. Это не единственная проблема, связанная с остановочными павильонами  в городе. На улице Щербакова после аварии пока не смогли вернуть конструкцию, которую снес пьяный водитель.

В Тюмени пришлось восстанавливать остановку после того, как ее сдул ветер
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Погода#Жалобы#Автобусы
Подпишитесь
«Не имела на это право»: подробности экспертизы по делу Кирилла Мартюшева
12 января 06:47
«Заводили сердце»: Подробности о спасении тюменки, потерявшей сознание на остановке
12 января 07:51
«Смертельно раненный шел по улице, никто не помог»: подробности убийства в Тобольске
12 января 08:44
«Единая Россия» отказала тюменской пенсионерке в новом жилье. Подробности дела
12 января 09:49
Экс-главу управы в Тюмени, обвиняемого во взятке в 2 млн рублей, оставили под арестом
12 января 03:23
Пять ярких новогодних инсталляций Тюмени — 2023
13 января 04:30