Рабочие за несколько часов восстановили разрушенную остановку в центре Тюмени

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
На остановке «Площадь 400-летия Тюмени» работы велись несколько часов. Ремонтировать остановочный комплекс пришлось из-за того, что ветер уронил и буквально разобрал его на части. Порывы достигали сегодня 12 метров в секунду.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени пожаловались на разрушенную остановку. Это не единственная проблема, связанная с остановочными павильонами в городе. На улице Щербакова после аварии пока не смогли вернуть конструкцию, которую снес пьяный водитель.