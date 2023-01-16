nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Прокурор Тюменской области взял на контроль расследование смертельной аварии

Сегодня, 13:14
Фото: 1MI

Расследование смертельной аварии на трассе Тюмень - Омск на контроле прокуратуры

Прокурор Тюменской области Владислав Московских проконтролирует результаты расследования смертельной аварии в Ялуторовском районе. 16 января на трассе Тюмень – Омск погибли 2 человека.
«60-летний водитель автомобиля «Лада» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем КИА. В результате аварии водитель автомобиля «ЛАДА КАЛИНА» и его дочь погибли, еще трое пострадавших доставлены в больницу для оказания медицинской помощи», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Все обстоятельства трагедии сейчас выясняются.

О смертельном ДТП ранее сообщал «Наш город». За рулем «КИА» находился 33-летний молодой человек. Он и его супруга госпитализированы.

На трассе Тюмень — Омск произошло смертельное ДТП: снижайте скорость
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Погода#Деньги#ГИБДД#Водители#Погода в Тюмени
Подпишитесь
«Не имела на это право»: подробности экспертизы по делу Кирилла Мартюшева
12 января 06:47
«Заводили сердце»: Подробности о спасении тюменки, потерявшей сознание на остановке
12 января 07:51
«Смертельно раненный шел по улице, никто не помог»: подробности убийства в Тобольске
12 января 08:44
«Единая Россия» отказала тюменской пенсионерке в новом жилье. Подробности дела
12 января 09:49
Экс-главу управы в Тюмени, обвиняемого во взятке в 2 млн рублей, оставили под арестом
12 января 03:23
Пять ярких новогодних инсталляций Тюмени — 2023
13 января 04:30