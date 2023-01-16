Прокурор Тюменской области взял на контроль расследование смертельной аварии

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
«60-летний водитель автомобиля «Лада» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем КИА. В результате аварии водитель автомобиля «ЛАДА КАЛИНА» и его дочь погибли, еще трое пострадавших доставлены в больницу для оказания медицинской помощи», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Все обстоятельства трагедии сейчас выясняются.
О смертельном ДТП ранее сообщал «Наш город». За рулем «КИА» находился 33-летний молодой человек. Он и его супруга госпитализированы.