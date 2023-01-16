Подростки «развели» пенсионерку на 50 тысяч рублей и 700 евро

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
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Updated Сегодня, 07:59
Но уже вчера парень был заключен под стражу. Ему вменяют часть 2 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное группой лиц.
12 января 2023 года Михаил Л., совместно с установленным лицом похитил денежные средства у 75-летней пенсионерки в размере 50 000 рублей и 700 евро под предлогом того, что её сестра попала в ДТП.
Однако на первом заседании по своему делу, парень вину не признал. По постановлению суда обвиняемый будет содержаться под стражей по 11 марта 2023 года.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в редакцию издания обратились горожане, которые согласны с Мизулиной, которая готовит обращение к губернатору Тюменской области с просьбой отменить концерт исполнительницы Инстасамки. Также они рекомендуют аналогичным образом поступить с концертами Ольги Бузовой