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Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Подростки «развели» пенсионерку на 50 тысяч рублей и 700 евро

Сегодня, 07:32
Фото: 1MI

В Тюмени юные мошенники обманули пенсионерку на 50 тыс. руб. и 700 евро

18-летний Михаил Л. с товарищем сообщили пожилой женщине, что ее сестра попала в ДТП и ей срочно нужны деньги. Пенсионерка поверила молодым людям и отдала крупную сумму денег.
Сюжет
Тюмень

Но уже вчера парень был заключен под стражу. Ему вменяют часть 2 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное группой лиц.

12 января 2023 года Михаил Л., совместно с установленным лицом похитил денежные средства у 75-летней пенсионерки в размере 50 000 рублей и 700 евро под предлогом того, что её сестра попала в ДТП.

Однако на первом заседании по своему делу, парень вину не признал. По постановлению суда обвиняемый будет содержаться под стражей по 11 марта 2023 года.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в редакцию издания обратились горожане, которые согласны с Мизулиной, которая готовит обращение к губернатору Тюменской области с просьбой отменить концерт исполнительницы Инстасамки. Также они рекомендуют аналогичным образом поступить с концертами Ольги Бузовой

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Деньги#Новый год 2023#Жалобы#Тюмень#Суд#Тюменская область#Кража#Кража денег
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